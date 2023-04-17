Uzaya gidildi ama bu kez dikkat çeken şey bir tembel hayvan

Avrupa Uzay Ajansı'nın gerçekleştirdiği son fırlatmada bir tembel hayvan yayına çıktı. Roketin kamerasının kadrajına giren tembel hayvan sevimli halleriyle dikkat çekti.

Uzaya gidildi ama bu kez dikkat çeken şey bir tembel hayvan

Avrupa Uzay Ajansı'nın gerçekleştirdiği son roket fırlatmasında kameralara bir tembel hayvan yakalandı.

JUICE adlı uzay aracı, Fransız Guyanası'ndan 14 nisan tarihinde fırlatılmıştı. Fakat tembel hayvan, uzay aracından daha fazla ilgi çekti.

"YAYININ YILDIZI KESİNLİKLE BU ÇOCUK"

Güney Amerika'nın doğusunda yer alan Fransız Guyanası, tembel hayvan olarak bilinen memelilere ev sahipliği yapan nadir ülkelerden biri olarak biliniyor.

Uzay aracının kalkış yaptığı Guyana Uzay Merkezi, şehirden oldukça uzak bir bölgede olduğu için fırlatma gerçekleşeceği sırada kameralara yansıyan tembel hayvan, canlı yayının maskotu oldu.

O anlarda yayın yapan Nadia Drake konuyla ilgili olarak "Fırlatmanın dışında ESA'nın JUICE yayınının yıldızı kesinlikle bu çocuk" dedi.

6 TONLUK KÜTLEYLE JÜPİTER’E GİTTİ

Tembel hayvan şovun yıldızı olsa da JUICE aracı yıldız sistemimiz için önemli veriler toplamak adına 6 tonluk kütlesiyle Jüpiter'e doğru yola çıktı. Temmuz 2031 yılında Jüpiter'e varması beklenen araç, dev gezegenin üç uydusu Ganymede, Callisto ve Europa'yı inceleyecek.

JUICE görevinin en öne çıktığı noktalardan biri, yıldız sistemimizde potansiyel yaşam kaynağı olarak görülen Europa'nın yakından görülecek olması. Aracın Jüpiter'e varması çok uzun bir süre alacak olsa da zamanı geldiğinde insanlık tarihinin en büyük bilimsel keşfini yapabilir.

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