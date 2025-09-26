Uzayda dev keşif! 23 milyon ışık yılı boyutunda kara delik jeti

ABD'nin California Teknoloji Üniversitesi'nden (Caltech) bilim insanları, evrende 23 milyon ışık yılı uzunluğa erişen, bir kara delikten püsküren en büyük jet çiftini ortaya çıkardı. Bu inanılmaz uzunluktaki jetler, kara deliğin merkezindeki aşırı enerji yüklü parçacıkların neredeyse ışık hızında uzaya fırlatılmasıyla meydana geliyor.

Araştırmacılar, bu kozmik ışınların uzunluğunun, bir gökadanın büyüklüğünün on binlerce katına ulaştığını ifade etti.

Keşif, evrenin en güçlü enerji kaynaklarından olan bu jetlerin, çevrelerindeki galaksi kümelerini ve hatta galaksiler arası boşluğu nasıl etkilediğine dair derinlemesine bir bakış sundu.

Keşif, uluslararası gökbilim camiasında büyük bir yankı uyandırdı. İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi'nden Prof. Dr. Elizabeth Caldwell, bu jetlerin büyüklüğüne dikkat çekerek, "Bu devasa yapılar, süper kütleli kara deliklerin evrenin büyük ölçekli yapılarının oluşumunda ne denli merkezi bir rol oynadığını gösterdi. 23 milyon ışık yılı, evrenin dinamiklerinin ne kadar güçlü ve geniş olabileceğinin çarpıcı bir kanıtıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Almanya'daki Max Planck Astrofizik Enstitüsü'nden Dr. Markus Richter, jetlerin oluşum mekanizmalarına odaklandı.

Dr. Richter, "Bu denli uzun jetlerin varlığı, kara deliğin dönüş hızı ve manyetik alanlarının gücü hakkında elimizdeki modelleri yeniden gözden geçirmemizi gerektiriyor. Bu jetler, enerjiyi galaksi dışına taşıyarak, yıldız oluşumunu hem teşvik edebiliyor hem de engelleyebiliyor" açıklamasını yaptı.

Caltech'teki araştırma ekibinin yayımladığı bilimsel makale, astronomi ve astrofizik alanındaki en prestijli dergilerden birinde yer alarak, evrenin en büyük enerji aktarım sistemlerinden birinin detaylı haritasını çıkardı. Bu keşfin, karanlık madde ve karanlık enerjinin dağılımı gibi kozmolojik bilmecelerin çözümüne katkı sağlaması bekleniyor.