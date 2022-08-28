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İşte uzaydan bile görülen küçük parmaklığın sırrı

Avrupa Uzay Ajansı astronotu Samantha Cristoforetti, resmi Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımda uzaydan gündüz gözü çekilmiş fotoğrafları paylaşan Cristoforetti bir parlaklığın dikkatini çektiğini paylaştı. Parlaklığın sırrını araştıran astronot kadın sırrı güneş enerjisi sanralinde buldu.

Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar - 16:35
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Uzaydan görülen parlaklığın sırrı çözüldü

İşte uzaydan bile görülen küçük parmaklığın sırrı
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Astronotlar, geceleri Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Dünya'ya baktıklarında, şehirleri, tekneleri ve diğer insan yapımı nesnelere işaret eden parıldayan ışıkları görmektedir.

Avrupa Uzay Ajansı astronotu Samantha Cristoforetti, gündüz gözüyle çölde gördüğü garip bir noktaya ilgi çekti.

Cristoforetti Perşembe günü tweet atarak, kahverengi bir manzara üzerinde beyaz bir noktayı gösteren üç fotoğraf paylaştı ve "İlgi çekici bir manzara! Negev çölünde parlak bir nokta... Gün ışığında insan yapımı şeyleri görmek çok sıra dışı” açıklaması yaptı.

Cristoforetti bu görüntünün, Güneş’ten yenilenebilir enerji elde etmek için kullanılan bir Güneş enerjisi santrali olduğunu belirtti. Bu bölgenin, Dünya’nın en yüksek Güneş enerjisi kulelerinden biri olduğu aktardı. Negev çölündeki Ashalim Güneş termal güç istasyonunun kulesi 250 metre yüksekliğinde ve Uluslararası Uzay İstasyonundan görülebilecek kadar büyük. Çok Güneş ışığı yansıtıyor. Biraz yakından bakıldığında ise böyle görünüyor:

Güneş enerjisi istasyonunun yaklaşık 50.000 aynası bulunuyor ve bu aynalar Güneş ışığını merkezdeki kuleye odaklıyor.

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