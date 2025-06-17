Uzaydan "kara" haber: Yeni keşif heyecan yarattı

Bilim dünyasında büyük yankı uyandıran bir keşfe imza atıldı. Innsbruck Üniversitesi'nden Francine Marleau'nun da aralarında bulunduğu uluslararası bir araştırma ekibi, Perseus Galaksi Kümesi içerisinde neredeyse tamamen görünmez olan bir galaksi tespit etti. "Aday Karanlık Galaksi-2" ya da kısaca CDG-2 adı verilen bu gökcismi, alışılageldik yöntemlerle değil, etrafındaki küresel yıldız kümeleri incelenerek bulundu.

Küresel yıldız kümeleri, galaksilerin etrafında dönen yoğun ve yaşlı yıldız topluluklarıdır. CDG-2'nin keşfi, bu kümelerin sıra dışı birikimlerinin istatistiksel analizi sonucunda gerçekleşti. Ardından, Hubble Uzay Teleskobu ve Euclid Görevi'nden elde edilen gözlem verileriyle bu bulgu doğrulandı ve galaksinin varlığını kanıtlayan son derece soluk bir ışıma tespit edildi.

KÜRESEL KÜMELER YOLUYLA KEŞFEDİLEN İLK GALAKSİ

Innsbruck Üniversitesi Astrofizik ve Parçacık Fiziği Enstitüsü'nden astrofizikçi Francine Marleau, Euclid Uzay Teleskobu'nun kayıtlarında daha önce bilinmeyen bu galaksiyi ilk kez fark eden isim oldu. Marleau, yaptığı açıklamada, "CDG-2, tamamen küresel yıldız kümeleri aracılığıyla tanımlanan ilk galaksi olma özelliğini taşıyor ve bu tür kümelere sahip bilinen en soluk galaksilerden biri," ifadelerini kullandı. Bu durum, galaksi arayışında yeni bir metodolojiye kapı aralıyor.

KARANLIK MADDEYE DAİR YENİ BULGULAR

Bilimsel tahminlere göre, CDG-2'nin kütlesinin yüzde 99,99'a kadar olan kısmı karanlık maddeden oluşuyor. Evrendeki maddenin yaklaşık yüzde 85'ini teşkil eden karanlık madde, doğrudan gözlemlenemeyen ancak kütleçekimsel etkileriyle varlığı anlaşılan gizemli bir madde türüdür. Ayrıca, bu galaksinin görünen ışığının en az yüzde 17'si küresel yıldız kümelerinden geliyor. Bu oran, şimdiye kadar gözlemlenen en yüksek oranlardan biri olarak kayıtlara geçti.

"YENİ PENCERE AÇILDI"

Toronto Üniversitesi'nden istatistik doktoru ve araştırmanın başyazarı Dayi (David) Li, bu keşfin önemini vurgulayarak, "Bu bulgu, görünür yıldızların yalnızca yoğun, yaşlı yıldız kümelerinde bulunduğu saf karanlık madde haleleri içinde galaksilerin oluşabileceğine dair net kanıtlar sunuyor," dedi ve ekledi: "Çalışmamız, galaksi oluşumu ve karanlık madde anlayışımız için yeni bir pencere açıyor."

Bu önemli araştırma, astrofizik ve modern istatistiksel yöntemlerin bir araya gelmesinin evrenin anlaşılması açısından ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gösterdi. Karanlık galaksilerin izini sürmek için disiplinler arası işbirliğinin vazgeçilmezliği, bu keşifle bir kez daha kanıtlanmış oldu.