Uzaydan paraşüt atlayışı yapan Felix Baumgartner hayatını kaybetti

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Uzaydan paraşüt atlayışı yapan Felix Baumgartner hayatını kaybetti

Uzay sınırlarından yaptığı paraşüt atlayışı ile tanınan Felix Baumgartner, İtalya’da geçirdiği yamaç paraşütü kazasında hayatını kaybetti.

Adriyatik kıyısındaki Porto Sant’Elpidio adlı sahil kasabasında meydana gelen olayda, 56 yaşındaki Baumgartner, yamaç paraşütüyle uçuş yaparken kontrolü kaybederek bir otelin havuzuna düştü.

Kazanın ardından Red Bull şirketi, Baumgartner’in ölümünü doğruladı. Kazada bölgede bulunan genç bir kadın da hafif yaralandı.

REKOR KIRMIŞTI

Baumgartner, 14 Ekim 2012 tarihinde başarılı bir şekilde uzay sınırından serbest paraşüt atlayışı yapmıştı. Özel bir balon ile 39 bin metre irtifaya çıkan ve Red Bull sponsorluğunda gerçekleştirilen atlayışta, Baumgartner özel bir uzay elbisesi giymişti.

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