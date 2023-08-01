Uzaydan sahile vuran gizemli cisim

Avustralya Uzay Ajansı, Batı Avustralya'nın Perth kentinin kuzeyindeki Green Head yakınlarında bulunan devasa silindirin büyük olasılıkla bir Hint roketinin parçası olduğunu açıkladı.

Uzaydan sahile vuran gizemli cisim

The Guardian'ın haberine göre, yaklaşık 2,5 metre yüksekliğinde ve kısmen altın renkli dokuma bir malzemeden yapılmış olan silindir, Temmuz ayının başlarında Perth'in yaklaşık 250 kilometre kuzeyindeki Green Head yakınlarında bulundu.

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Keşif, düşen bir uçağın parçası olabileceği teorilerine yol açtı.

Ancak uzay ajansı, bir soruşturmanın ardından bunun büyük olasılıkla bir kutup uydu fırlatma aracının kullanılmış parçası olduğu sonucuna vardığını söyledi.

PSLV, Hindistan Uzay Araştırma Kuruluşu tarafından işletilen orta kaldırmalı bir fırlatma aracı.

Organizasyon son aylarda aktif hale geldi ve en son uydu lansmanı Pazar günü başarıyla tamamlandı.

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