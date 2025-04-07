Uzaylıları birkaç saatte bulacak teknoloji! Hayaller gerçek oluyor

ELT, Güneş Sistemimizdeki gezegenlerin yanı sıra Güneş’e en yakın yıldız olan Proxima Centauri’nin yörüngesindeki gezegenlerdeki biyolojik izleri (yaşamın kimyasal işaretleri) saatler içinde ortaya çıkarabilecek kapasiteye sahip.

Araştırmada, “Proxima Centauri b gibi en yakın hedeflerde, sadece bir saatlik gözlemle Neptün benzeri bir atmosferi eleyebiliriz” denildi. Üstelik, teleskop ıssız dünyaları ayırt ederek “yanlış pozitif” biyolojik sinyalleri de ortadan kaldırabilecek.

HEM GEÇİŞ YAPAN HEM DE GEÇİŞ YAPMAYAN GEZEGENLER MERCEK ALTINDA

ELT’nin üstün teknolojisi, hem yıldızının önünden geçen (geçiş yapan) hem de geçmeyen gezegenleri inceleme yeteneği sunuyor. Geçiş yapan gezegenlerin atmosferlerinden süzülen yıldız ışığını analiz ederek spektral veriler sağlayacak. Geçiş yapmayan gezegenlerde ise yüzeyden yansıyan ışığı inceleyerek bileşimlerine dair çarpıcı bilgiler ortaya koyacak.

Araştırmacılar, “ELT, karasal ötegezegenlerin atmosferlerini incelemek ve en yakın komşularımızda yaşam belirtileri aramak için ilk gerçek fırsat olacak” dedi.

DEV TELESKOP 2029’DA GÖKYÜZÜNE BAKACAK

İnşaatta yaşanan gecikmelere rağmen, ELT’nin 2029’da “ilk ışığını” alması bekleniyor.

Avrupa Astronomi Araştırmaları Örgütü (ESO), teleskobun Mart 2029’da faaliyete geçeceğini ve Aralık 2030’da “bilimsel ilk ışığın” elde edileceğini öngörüyor.

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TEKNOLOJİDE BİR DEVRİM: 39 METRELİK AYNA VE MİKROSKOBİK HASSASİYET

ELT’nin 39,3 metre genişliğindeki dev birincil aynası, 798 küçük aynadan oluşuyor. Her bir ayna, üç piston ve 12 kenar sensörüyle donatılarak kusursuz parabolik şeklini koruyor.

22 kat yüksekliğindeki kubbesi 87 metre çapa sahip olacak. 6.000 tonluk bu yapı, tam bir buçuk tur dönerken teleskop mikroskobik hassasiyetle çalışacak.

Hubble Uzay Teleskobu’ndan 16 kat daha keskin görüntüler sunacak olan ELT, uzay araştırmalarında yeni bir çağ başlatacak.

UZAYLI YAŞAMINA DAİR GERÇEKLER GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

ELT ile bilim insanları, “Ya evrende yalnız mıyız?” sorusuna yanıt ararken, uzaylı yaşamına dair yanlış pozitifleri tarihe gömecek. Proxima Centauri b gibi yakın hedefler, bu teleskobun merceğinde yaşam belirtilerini açığa vurabilir. İnsanlık, 2030’da uzayın sırlarını çözmeye bir adım daha yaklaşacak!