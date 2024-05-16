Üzeri nar gibi kızaran tavuk pişirmenin tüyosu: Fırından çıkar çıkmaz lezzeti fark ediliyor

Kaynak: Haber Merkezi
Üzeri nar gibi kızaran tavuk pişirmenin tüyosu: Fırından çıkar çıkmaz lezzeti fark ediliyor
Üzeri nar gibi kızarmış fırında tavuk tarifinin püf noktaları

Tavuk pişirirken üzerinin nar gibi kızarmasının püf noktaları bulunmaktadır. İşte bu noktalara dikkat edilerek, mükemmel bir sonuç elde etmek mümkündür. İlk olarak, tavuğun cinsine ve büyüklüğüne göre fırın ayarının doğru yapılması gerekmektedir. Daha sonra tavuğun üzerine yağ sürülerek, fırına verilmeden önce tuz ve baharatlarla harmanlanması gerekmektedir. Bu sayede tavuğun üzeri hem kızaracak hem de lezzetlenecektir.

FIRINDA BÜTÜN TAVUK TARİFİ

MALZEMELER

  • 800-1000 gramlık bütün tavuk
  • Zeytinyağı
  • Tuz
  • 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
  • 1 tatlı kaşığı kekik
  • 3 diş sarımsak
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 4 yemek kaşığı süt
  • Fırın torbası

TARİF

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  • Bütün tavuğun derisini ocakta tütsü yaparak temizleyin.
  • Başlamadan önce fırının ısısını 200 dereceye ayarlayarak fırını önceden ısıtın.
  • Bir kase içerisine sarımsakları rendeleyin ve üzerine tuzu ilave ederek sarımsakları iyice ezin.
  • Üzerine toz kırmızı biberi, kekiği, kimyonu ve sütü ekleyerek iyice karıştırın.
  • Baharatların üzerine zeytinyağı da ekleyerek baharatlar ve yağın birbirine karışmasını sağlayın.
  • Sosu tavuğun iç kısımlarına ve derisine iyice yedirerek sürün ve içine çekmesi için 10 dakika kadar buzdolabında bekletin.
  • Sosunu çeken tavuğu fırın torbasına yerleştirerek hava alabilmesi için torba üzerinde küçük delikler açın.
  • Önceden ısıttığınız fırının ayarını 150-170 derece arasına getirin ve tavuğu fırına verin. Ortalama 1-1.5 saat bu ısıda pişirmeye devam edin.
  • Tavuğunuz suyunu çekmeye başladığında fırın ayarınızı 200 dereceye yükseltip 20 dakika daha pişirin.
  • Fırın torbasından çıkardığınız dışı nar gibi çıtır çıtır, içi yumuşacık ve sulu kızarmış tavuğumuzu pilavla veya fırınlanmış sebze garnitürle servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!

Yararlanılan kaynaklar: mynet.com, youtube.com

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