Üzerinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Kaynak: İHA
Üzerinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde polis ekiplerince üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde polis ekiplerince üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince müşterek yapılan çalışmalar neticesinde, Bursa'dan Tavşanlı ilçesine uyuşturucu madde getireceği belirlenen E.Y isimli şahıs ekipler tarafından yakalandı. Şüpheli şahsın yapılan üst aramasında, 3 parça halinde toplamda 29.2 gram metamfetamin, 2.1 gram esrar, 2 adet extacy hap ve 1 adet payp ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli E.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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