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Rus askeri üzerine atılan bombaları tek eliyle yok etti

Ukrayna'daki çatışmalarda Rus askerinin insansız hava aracından üzerine atılan bombaları eliyle geriye fırlattığı anlar saniye saniye görüntülendi.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 17:00
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Üzerine atılan bombaları tek eliyle yok etti. Rus askerinin inanılmaz görüntüsü

Rus askeri üzerine atılan bombaları tek eliyle yok etti
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Haber3'te yer alan bilgilere göre, Ukrayna ve Rusya ordusu arasında yaşanan çatışmalardan, ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor. Cephe hattındaki askerlerin korkulu rüyası haline gelen insansız hava araçlarından gelen görüntüler yaşamla ölüm arasındaki saniyeleri ortaya koydu.

Cephe hattındaki bir mevzide saklanan Rus askerini fark eden Ukraynalı direnişçilere ait bir insansız hava aracı, askeri etkisiz hale getirmeye çalıştı ancak Rus asker bombalı saldırıdan kurtularak yoluna devam etti.

Rus askeri tespit eden insansız hava aracı askerin üzerine yüksekten bomba bırakmak istedi. İnsansız hava aracı kamerasına yansıyan görüntülerde, Rus askerin üzerine ısrarla 3 bomba bırakılıyor. Ancak Rus asker üzerine düşen bombaları birer birer yok etmeyi başardı.

İlk bombanın askerin arkasına düştüğü görülüyor. Soğuk kanlı bir şekilde hareket eden Rus askerin, arkasına düşen bombayı eliyle alıp uzağa attığı görülüyor.
İkinci denemede tam önüne düşen bombayla göz göze gelen Rus asker yine büyük bir rahatlıkla bombayı elime alıp fırlatıyor.

Son girişimde de Rus askerini etkisiz hale getiremeyen insansız hava aracı tüm cephanesini harcadığı için geri dönmek zorunda kalıyor. Rus askerin saldırının durduğunu anlayınca uzandığı mevziisinden kalkıp koşmaya başladığı görülüyor.

Görüntüler Rus sosyal medya sitelerinde viral olmuş durumda. Rus haberlerine de konu olan görüntülerde, askerin soğuk kanlı ve rahat davranışı gündem yarattı.

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Vatandaş rıza
7.11.2022 17:06
Tatbikat olabilir mi? . Böyle yapın diye videolu anlatmak istemişlerdir.  
 
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