Üzerine tarım aleti devrilen 10 yaşındaki çocuk öldü

Olay, öğle saatlerinde merkeze bağlı Kızık köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ailesiyle birlikte köye giden Mehmet Dural (10) bir anda ortadan kayboldu. Dural’ı bulamayan yakınları durumu jandarmaya bildirerek kayıp ihbarında bulundu.

Kayıp çocuk için arama faaliyeti başlatan ekipler, Dural'ı kaybolduktan 4 saat sonra dedesinin evinin arkasında üzerine tarım makinesi devrilmiş halde buldu. Ağır yaralı olarak Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Dural, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hastanede Dural’ın ölüm haberini alan akrabaları sinir krizi geçirdi. Dural’ın naaşı otopsi yapılmak üzere hastanenin morguna kaldırıldı.