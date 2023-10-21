Üzerine tonlarca ağırlığındaki demir kalıp düşen işçi hayatını kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yapımına devam eden otoban inşaatında tonlarca ağırlıktaki demir kalıp altında kalan bir işçi hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Üzerine tonlarca ağırlığındaki demir kalıp düşen işçi hayatını kaybetti

Olay, Nazilli-Bozdoğan Karayolu üzerinde yapımı devam eden Aydın-Denizli Otobanı inşaatında öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otobandaki Esenköy mevkiinde çalışma yapan Fatih Çağan isimli işçinin üzerine henüz bilinmeyen bir nedenle tonlarca ağırlıktaki demir kalıp düştü. Olayı gören Çağan'ın iş arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin yardımıyla demir kalıp işçinin üzerinden kaldırıldı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Çağan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Çağan'ın ölüm haberini alan iş arkadaşları yasa boğuldu. Çağan'ın cansız bedeni gerekli olay yeri incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

aw058257-03.jpg

aw058257-04.jpg

aw058257-02.jpg

Öne Çıkanlar
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 18 24 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 18 24 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 19 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 19 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
Kızılcık Şerbeti 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman
Kızılcık Şerbeti 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman
MasterChef All Star 125. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 125. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star ödül oyununu kim kazandı? MasterChef’te arsa ödülünün sahibi kim oldu?
MasterChef All Star ödül oyununu kim kazandı? MasterChef’te arsa ödülünün sahibi kim oldu?
Son Haberler
Metin Akpınar'ın ikiz kızlarından bakıcılarına sürpriz ziyaret. 'Adile annemize gidiyoruz' Magazin
Metin Akpınar'ın ikiz kızlarından bakıcılarına sürpriz ziyaret. 'Adile annemize gidiyoruz'
Netanyahu'nun yıllar önceki açıklaması: "Çocuk hastanesi vurmak savaşın trajik sonucudur!" Video
Netanyahu'nun yıllar önceki açıklaması: "Çocuk hastanesi vurmak savaşın trajik sonucudur!"
Dedikodusu bile bankaları sarsmaya yetti: Bu iddia gerçekleşirse dolar kuru altüst olacak! Ekonomi
Dedikodusu bile bankaları sarsmaya yetti: Bu iddia gerçekleşirse dolar kuru altüst olacak!
İngiliz futbolunun efsanesi öldü Spor
İngiliz futbolunun efsanesi öldü
Sokak röportajında tesettürlü bir kadın, açık giyinen kadınlara ateş püskürüp hakaret etti: Kocamı tahrik ediyor Video
Sokak röportajında tesettürlü bir kadın, açık giyinen kadınlara ateş püskürüp hakaret etti: Kocamı tahrik ediyor
İsrail, Beyt Hanun şehrini vurdu Dünya
İsrail, Beyt Hanun şehrini vurdu
Gaziantep Sumudica ile doludizgin. Abdullah Şaşkın yazdı Spor
Gaziantep Sumudica ile doludizgin. Abdullah Şaşkın yazdı