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TOGG fabrikasından yeni görüntüler sızdırıldı. Araçların hepsi ışınlanmış gibi

TOGG fabrikasının boş görüntülerinin ve göstermelik açılan üretim bandının durumu ortadayken fabrikada bir anda onlarca araç belirdi. Araçların brandalı bir şekilde muhafaza edildiği görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 09:18
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Üzerlerinde branda vardı, hepsi ayrı renkte. Araçların hepsi ışınlanmış gibi. TOGG fabrikasından yeni görüntüler sızdırıldı

TOGG fabrikasından yeni görüntüler sızdırıldı. Araçların hepsi ışınlanmış gibi
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Geçtiğimiz günlerde TOGG fabrikasının boş görüntülerinin çekildiği videolar büyük yankı uyandırırken yeni bir video gündeme geldi.

TOGG fabrikası çalışanlarından birinin çektiği görüntüler sosyal medyada paylaşılırken milyonlarca görüntülenme aldı.

Çekilen görüntüye göre TOGG fabrikası içinde makinelerin ve üretim bandının bulunması gereken büyük bir alanda onlarca TOGG aracının olduğu görülüyor.

Fabrikanın boş olduğu görüntülerin çekilmesinin üzerinden fazla bir süre geçmeden ortaya çıkan bu görüntülerde araçların üzerlerinin brandalar ile kapatılmış olması ise dikkatlerden kaçmadı.

Görüntüler, "Bu kadar araç olmayan üretim bandından ne ara çıktı?" sorusuna neden oldu.

"Türkler geliyor" notu ile paylaşılan videoda fabrikanın büyük bölümünün yine boş olduğu görülüyor.

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