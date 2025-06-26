Üzerlerine kurşun yağdırılan 2 kardeş öldü

Olay, akşam saatlerinde Evren Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobilini kaporta tamiri için getiren isimleri öğrenilemeyen müşteriler, iddiaya göre teslim aldıkları aracın camının kırık olduğunu ve park sensörlerinin çalışmadığını öne sürerek iş yeri sahibi Iraklı kardeşlerle tartıştı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, diğer esnafların araya girmesiyle sona erdi ve müşteriler araçlarıyla ayrıldı. Ancak iş yerinin kapanmasına yakın zamanda tekrar gelen aynı kişiler, tabancayla Iraklı 2 kardeşe ateş açtı.

Vücutlarına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Yusuf ve Muhammed El Rawe için kanlar içinde yere yığılırken, silah sesleri üzerine çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan Iraklı kardeşler, Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan iki kardeş, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ölen kardeşlerin cenazeleri otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olaydan sonra kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.