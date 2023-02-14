İşte Üzerlik tohumunun az bilinen yararları:

Adet düzensizliğini giderir. Adet ağrıları ve sancılarını azaltır.

Saç köklerini güçlendirir, saçların daha hızlı uzamasına yardımcı olur.

Bağırsakların sağlıklı çalışmasına destek olur. Bağırsaklarda oluşan kurt ve parazitlerin giderilmesini sağlar.

Baş ağrılarının hafiflemesini sağlar.

Sinir sistemini uyandırıcı etkisi vardır. Strese bağlı uykusuzluk sorununu giderir.

Üst solunum yolu enfeksiyonlarını giderir.

Burun tıkanıklığının kısa sürede geçmesini sağlar.

Depresyon ve stres gibi problemleri azaltır.



Antioksidan özelliği ile grip ve nezle gibi hastalıklara karşı vücut direncini arttırır.

Oluşan hastalıkların iyileşme sürecini hızlandırır.

Hafızayı güçlendirir. Dikkat dağınıklığı ve konsantrasyon güçlüğüne karşı etkilidir.

Vücutta oluşan iltihaplanmaları giderir.

Balgam söktürücüdür. Mide ağrılarının hafiflemesini sağlar.

Metabolizmayı hızlandırarak kilo verme sürecine destek olur.

Nasıl kullanılmalı



Üzerlik tohumunun en yaygın kullanımı çay şeklindedir. Peki, üzerlik tohumu çayı nasıl yapılır? Üzerlik tohumu çay tarifi ise şöyle:

2 su bardağı suyu bir tencereye aktarın. Üzerine 2 tatlı kaşığı üzerlik tohumu ekleyin ve hafifçe karıştırıp kaynamaya bırakın. 5-6 dakikalık kaynama süresinden sonra ocağın altını kapatın. 5 dakika demlenmesi için bekleyin. Ardından çayı süzün ve tohumları ayırın. Hazırladığınız çayı şekerle tatlandırarak içebilirsiniz. Afiyet olsun. Üzerlik tohumu çayı, günde bir kez tüketilmelidir. Aşırı tüketilmesi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Elbette kullanmadan önce mutlaka doktora danışmak gerekiyor