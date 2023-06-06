Üzeyir Ergün'ün füzesi Bodrumspor'u finale taşıdı. Gol sosyal medyada gündem oldu

Editör: Hamza Özalkuş

Süper Lig'e yükselme yolunda oynanan play-off yarı final rövanş maçında Bodrumspor, sahasında Eyüpspor'u konuk etti.

Eyüpspor, ilk maçı 1-0 kazanmıştı.

Karşılaşmanın 90 dakikası 0-0 geçilirken, Bodrumspor 90+1 ve 90+8'de attığı gollerle finale çıktı.

Maçın golleri Üzeyir Ergün ve Süleyman Özdamar'dan geldi.

ÜZEYİR ERGÜN'DEN ŞAHANE GOL

Bodrumspor'un 30 yaşındaki tecrübeli sağ bek oyuncusu Üzeyir Ergün, attığı muhteşem golle tribünleri yıktı.

Sağ kanatta topla buluşan Ergün, çok uzaklardan yakın köşeye çok sert bir vuruş çıkardı.

Kaleci Harun Tekin müdahele edemedi ve top ağlara gitti.

Bu gol sonrası takım ateşlendi ve Süleyman Özdamar, takımın ikinci golünü attı.

Bodrumspor, 2-0'lık sonuçla finalde Pendikspor'un rakibi oldu.

Üzeyir Ergün'ün attığı bu gol sosyal medyada gündem oldu.

ATTIĞI GOL SONRASI KONUŞTU

Attığı bu gol sonrası açıklama yapan Üzeyir Ergün, “Hayallerimin ötesinde şeyler yaşıyorum. Amatörden, BAL'dan buralara gelmek çok değerli. İnşallah Süper Lig ile taçlandırırız. Yarı final rövanş maçında vurduğum şutu gol olsun niyetiyle vurdum. Allah nasip etti, emindim gol olacağından.” ifadelerini kullandı.