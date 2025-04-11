Üzeyir Garih'in kızına hırsızlık şoku! Servet değerinde dövizi çalındı...

Kaynak: HaberTürk
Üzeyir Garih'in kızına hırsızlık şoku! Servet değerinde dövizi çalındı...

Alarko Holding'in kurucusu Üzeyir Garih'in kızı ve holding yöneticisi Dalia Garih, evinde bulunan 15 milyon TL değerindeki döviz birikiminin çalındığını belirterek polise başvurdu.

TAŞINMA SIRASINDA ORTAYA ÇIKTI
HaberTürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; Beşiktaş'taki evinden yeni adresine taşınan Dalia Garih, eşyalarını yerleştirirken kasasının boş olduğunu fark etti. İçinde bulunması gereken 15 milyon TL değerindeki dövizlerin kayıp olduğunu gören Garih, hemen emniyete giderek suç duyurusunda bulundu.

POLİS KAMERA KAYITLARINI İNCELİYOR
Olayla ilgili soruşturma başlatan İstanbul polisi, taşınma sürecine ait güvenlik kamerası görüntülerini tarıyor. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ile Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalınan paranın akıbetini ve olayın faillerini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Dalia Garih'in ifadesi doğrultusunda geniş kapsamlı bir soruşturma yürütülüyor.

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