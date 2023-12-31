Uzlaştırıcıların 2024 tarifesi belli oldu. Mahkemelik olanlar dikkat

Kaynak: Haber Merkezi
Uzlaştırıcıların 2024 tarifesi belli oldu. Mahkemelik olanlar dikkat
Soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine mahkemelik olan vatandaşları uzlaştırmak için görevlendirilen uzlaştırıcıların 2024'e ait asgari ücret tarifesi belli oldu. Tarifeye göre en uygun rakam 590 TL olarak açıklandı.

Adalet Bakanlığı'nın "2024 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi" Resmi Gazete'de duyuruldu.

Açıklanan tarifeye göre, uzlaştırma sürecinin teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması halinde uzlaştırıcıya 590-885 lira ödeme yapılacak. Uzlaştırma sürecinin olumlu sonuçlanması halinde 2-3 kişinin uzlaştırılması durumunda 1775-2 bin 375 lira, 4-6 kişinin uzlaştırılması durumunda 2 bin 375-2 bin 965 lira ödeme yapılacak. 7-9 kişinin uzlaştırılması durumunda ise 2 bin 965-3 bin 560 lira, 10 ve daha fazla kişinin uzlaştırılması durumunda 3 bin 560-4 bin 155 lira arasında ödeme yapılacağı bildirildi.

EN UYGUN TARİFE 590 LİRA

Uzlaştırıcıya, uzlaştırma sürecinin olumsuz sonuçlanması halinde ise 2-3 kişinin taraf olması durumunda 885-1180 lira ödeme yapılacağı aktarılırken, 4-6 kişinin taraf olması durumunda 1180-1480 lira, 7-9 kişinin taraf olması durumunda 1480-1775 lira, 10 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda 1775- 2 bin 70 lira arasında ücret ödeneceği bildirildi.

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