Uzman Çavuş evinde ölü bulundu

Düzenleme: Kaynak: AA
Uzman Çavuş evinde ölü bulundu

Bolu'nun Mengen ilçesinde kendisinden haber alınamayan 29 yaşındaki uzman çavuş Durmuş Ali Candaş evinde ölü bulundu.

Candaş'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp morguna götürüldü.

Bolu'da Mengen İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli jandarma uzman çavuş Durmuş Ali Candaş'ın (29), Manisa'da yaşayan ailesi oğullarından bir süre haber alamadı. Bunun üzerine aile, Beşler Mahallesi'nde ikamet eden oğullarının komşularına ulaştı.

Otomobilin arka koltuğunda ceset bulundu. İntihar mı cinayet mi?Otomobilin arka koltuğunda ceset bulundu. İntihar mı cinayet mi?

Tarsus’ta sulama kanalında ceset bulunduTarsus’ta sulama kanalında ceset bulundu

Candaş'ın kaldığı dairenin zilini çalan apartman sakinleri, kapı açılmayınca durumu Mengen İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Çilingir yardımıyla daireye giren ekipler, Candaş'ı hareketsiz halde buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde uzman çavuşun hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp morguna götürüldü.

Son Haberler
Cübbeli Ahmet, Fatih Altaylı'yı hedef aldı. Sosyal medyadan sert cevap verdi
Cübbeli Ahmet, Fatih Altaylı'yı hedef aldı. Sosyal medyadan sert cevap verdi
Uşak'ta erkek cesedi bulundu
Uşak'ta erkek cesedi bulundu
Bu kez Irak sallandı (3 Kasım 2024)
Bu kez Irak sallandı (3 Kasım 2024)
5. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
5. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
Mourinho VAR hakemine ateş püskürdü : Atilla Karaoğlan’ı istemiyoruz
Mourinho VAR hakemine ateş püskürdü : Atilla Karaoğlan’ı istemiyoruz