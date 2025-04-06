Uzman çavuş tartıştığı kişiye tabancayla kurşun yağdırdı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Uzman çavuş tartıştığı kişiye tabancayla kurşun yağdırdı

Kars’ta elektrik arıza servisi çalışanı Yakup Aydın (25), tartıştığı Uzman Çavuş Selman K. tarafından tabancayla öldürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Kars'ın Kağızman ilçesinde bir kafeteryada meydana geldi.

uzman-cavus-tartistigi-kisiyi-tabancayla-645473-191218.jpg

Kafeteryada oturan Uzman Çavuş Selman K. ile Aras EDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. personeli Yakup Aydın (25) arasında iddiaya göre. ‘Ne bakıyorsun?’ sözünün ardından tartışması çıktı. Tartışmanın büyümesi ardından Selman K. beylik tabancasıyla Yakup Aydın’a 11 el ateş etti. Vücudunun farklı yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan ve yakın zamanda evlendiği öğrenilen Aydın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

uzman-cavus-tartistigi-kisiyi-tabancayla-645472-191218.jpg

Aydın'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, beylik tabancasıyla birlikte gözaltına alınan Selman K., polis merkezine götürüldü.

uzman-cavus-tartistigi-kisiyi-tabancayla-645471-191218.jpg

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Son Haberler
Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
İki aile arasında arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
Uzman çavuş tartıştığı kişiye tabancayla kurşun yağdırdı
Uzman çavuş tartıştığı kişiye tabancayla kurşun yağdırdı
AKP’li isimden Özgür Özel hakkında suç duyurusu! CHP’ye ağza alınmayacak sözler
AKP’li isimden Özgür Özel hakkında suç duyurusu! CHP’ye ağza alınmayacak sözler
Trabzonspor Mattia Ahmet Minguzzi'yi unutmadı
Trabzonspor Mattia Ahmet Minguzzi'yi unutmadı
Ahmet Davutoğlu'ndan Özgür Özel'e tebrik mesajı
Ahmet Davutoğlu'ndan Özgür Özel'e tebrik mesajı