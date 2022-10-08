Uzman çavuşların sorunları İzmir'de çözülecek

Tüm Uzmanlar ve Emeklileri Derneği tarafından TUZED Genel Başkanı Ömer Doğan tarafından yapılan yazılı açıklamada şunlar ifade edildi:

Aziz milletimiz, değerli Uzman Çavuş camiası ve kıymetli basın mensupları;

Tüm Uzmanlar ve Emeklileri Derneği (TUZED) olarak uzun yıllardan beri uzman çavuşlarımız için her alanda özverili bir mücadele veriyoruz. TUZED olarak bu mücadelede hepimiz adına önemli kazanımlar elde ettik. Bu kazanımları elde ederken bir derneğin ötesinde hareket ettik.

Dar grupçu, ben merkezci, adam kayırmacı, küçük olsun bizim olsun mantığı ile hiç hareket etmedik. Hep camiamızın bütün fertlerinin sorunlarını göz ettik, çözüm aradık.

İşte bu kuşatıcı ve kucaklayıcı bakış açımızla sizlerin de katkılarıyla yine bir ilke daha imza atıyoruz.

Uzman Çavuşları temsil eden dernek başkanlarımızı TUZED olarak İzmir’de buluşturuyoruz. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığını, temsil eden tüm dernek başkanlarımızla, el ele, omuz omuza birlikte mücadele kararı aldık.

TUZED Ege Bölge Başkanımız Sayın Cevdet Çağlar, İzmir İl Başkanımız Sayın Hüseyin Yaparı’nın ev sahipliğinde İzmir Bostanlı’da bir araya gelerek gücümüze güç katacağız. 8 bölge başkanımız, il başkanları ve temsilcilerimizden oluşan 163 kişilik kadromuzla camiamızın sesinin daha gür çıkması için İzmir’de olacağız.

Amacımız, muvazzafı ve emeklisiyle Uzman Çavuşlar’ın hak ettiği hakları almasını sağlamak ve yalnız olmadıklarını ifade etmektir. Bu mücadele de yalnız olmadığımızı dosta düşmana göstermek adına düzenleyeceğimiz programa tüm arkadaşlarımızı davet ediyorum.