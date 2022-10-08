8 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Uzman çavuşların sorunları İzmir'de çözülecek

Uzman çavuşların sorunları İzmir'de çözülecek

Tüm Uzmanlar ve Emeklileri Derneği, muvazzafı ve emeklisiyle uzman çavuşların hak ettiği hakları almasını sağlamak ve yalnız olmadıklarını ifade etmek için İzmir'de biraya gelecek. 

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 11:04
Takip Et

Uzman çavuşların sorunları İzmir'de çözülecek

Uzman çavuşların sorunları İzmir'de çözülecek
+
Aa
-

Tüm Uzmanlar ve Emeklileri Derneği tarafından TUZED Genel Başkanı Ömer Doğan tarafından yapılan yazılı açıklamada şunlar ifade edildi: 

Aziz milletimiz, değerli Uzman Çavuş camiası ve kıymetli basın mensupları;

Tüm Uzmanlar ve Emeklileri Derneği (TUZED) olarak uzun yıllardan beri uzman çavuşlarımız için her alanda özverili bir mücadele veriyoruz. TUZED olarak  bu mücadelede hepimiz adına  önemli kazanımlar elde ettik. Bu kazanımları elde ederken bir derneğin ötesinde hareket ettik. 

Dar grupçu, ben merkezci, adam kayırmacı, küçük olsun bizim olsun mantığı ile hiç hareket etmedik. Hep camiamızın bütün fertlerinin sorunlarını göz ettik, çözüm aradık.

İşte bu kuşatıcı ve kucaklayıcı bakış açımızla sizlerin de katkılarıyla yine bir ilke daha imza atıyoruz. 

Uzman Çavuşları temsil eden dernek başkanlarımızı TUZED olarak İzmir’de buluşturuyoruz. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığını, temsil eden tüm dernek başkanlarımızla, el ele, omuz omuza birlikte mücadele kararı aldık.

TUZED Ege Bölge Başkanımız Sayın Cevdet Çağlar, İzmir İl Başkanımız Sayın Hüseyin Yaparı’nın ev sahipliğinde  İzmir Bostanlı’da bir araya gelerek gücümüze güç katacağız.  8 bölge başkanımız, il başkanları ve temsilcilerimizden oluşan 163 kişilik kadromuzla camiamızın sesinin daha gür çıkması için İzmir’de olacağız.
Amacımız, muvazzafı ve emeklisiyle Uzman Çavuşlar’ın hak ettiği hakları almasını sağlamak ve yalnız olmadıklarını ifade etmektir. Bu mücadele de yalnız olmadığımızı dosta düşmana göstermek adına düzenleyeceğimiz programa tüm arkadaşlarımızı davet ediyorum.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan çok sayıda görevden alma ve atama yaptı
1
﻿Erdoğan çok sayıda görevden alma ve atama yaptı
﻿Erdoğan çok sayıda görevden alma ve atama yaptı
﻿Alevi derneklerinden Erdoğan'a yanıt geldi: Susmayacağız
2
﻿Alevi derneklerinden Erdoğan'a yanıt geldi: Susmayacağız
﻿Alevi derneklerinden Erdoğan'a yanıt geldi: Susmayacağız
﻿BBP'de şok istifa. ''AKP’ye oy istemeyeceğim ve vermeyeceğim için istifa ediyorum''
3
﻿BBP'de şok istifa. ''AKP’ye oy istemeyeceğim ve vermeyeceğim için istifa ediyorum''
﻿BBP'de şok istifa. ''AKP’ye oy istemeyeceğim ve vermeyeceğim için istifa ediyorum''
﻿Bakan Nebati canlı yayında asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
4
﻿Bakan Nebati canlı yayında asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
﻿Bakan Nebati canlı yayında asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
﻿Aleyna Tilki'nin bebeği 1 yaşında: İyi ki doğdun
5
﻿Aleyna Tilki'nin bebeği 1 yaşında: İyi ki doğdun
﻿Aleyna Tilki'nin bebeği 1 yaşında: İyi ki doğdun
﻿7 ili fırtına 3 ili dolu 10 ili sağanak vuracak
6
﻿7 ili fırtına 3 ili dolu 10 ili sağanak vuracak
﻿7 ili fırtına 3 ili dolu 10 ili sağanak vuracak
﻿AKP Zehra Taşkesenlioğlu için savcıları göreve çağırdı. Defalarca yapılan suç duyurusu sonuçsuz kalmıştı
7
﻿AKP Zehra Taşkesenlioğlu için savcıları göreve çağırdı. Defalarca yapılan suç duyurusu sonuçsuz kalmıştı
﻿AKP Zehra Taşkesenlioğlu için savcıları göreve çağırdı. Defalarca yapılan suç duyurusu sonuçsuz kalmıştı
﻿Kapadokya'nın simgesi balonlar Diyarbakır'da Dicle Vadisi'nde yükseldi
﻿Kapadokya'nın simgesi balonlar Diyarbakır'da Dicle Vadisi'nde yükseldi
﻿Kapadokya'nın simgesi balonlar Diyarbakır'da Dicle Vadisi'nde yükseldi
﻿4 ildeki dolandırıcılık operasyonu: 9 zanlı tutuklandı
﻿4 ildeki dolandırıcılık operasyonu: 9 zanlı tutuklandı
﻿4 ildeki dolandırıcılık operasyonu: 9 zanlı tutuklandı
﻿Ergin Ataman galibiyetin nasıl geldiğini açıkladı
﻿Ergin Ataman galibiyetin nasıl geldiğini açıkladı
﻿Ergin Ataman galibiyetin nasıl geldiğini açıkladı
﻿Kafe patlaya patlaya yandı
﻿Kafe patlaya patlaya yandı
﻿Kafe patlaya patlaya yandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.