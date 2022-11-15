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Bu besinlere dikkat. Çocuklarda hafıza problemine neden oluyor

Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük, trans yağların çocuklarda özellikle hafıza problemine yol açtığını açıkladı.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 08:12
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Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük açıkladı. Trans yağlar çocuklarda hafıza problemine neden oluyor

Bu besinlere dikkat. Çocuklarda hafıza problemine neden oluyor
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Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük, trans yağların çocuklarda özellikle hafıza problemine yol açtığını açıkladı.

İHA’da yer alan bilgilere göre, Trans yağların bazı hayvanların süt ve vücut yağlarında bulunduğunu ifade eden Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük, trans yağların bazı problemlere yol açtığını söyledi.

Küçük, “Trans yağların birincil diyet kaynakları işlenmiş besinlerdir. Bunların dışında trans yağ içeren besinler; raf ömrü uzun pişmiş ürünler, süt tozları, hazır satılan pişmiş hamur işleri, kurabiyeler, börekler, kekler, pastalar, pizza hamuru, paketlenmiş aperatif yiyecekler (kraker, mikrodalgada patlamış mısır, cips), çubuk margarin, katı bitkisel yağ, kızarmış besinler (patates kızartması, kızarmış tavuk, nugget, tavada balık), şeker çubukları. Yapay üretilen yağlar besinin raf ömrünü uzatır. Herhangi bir gözlemsel çalışmada olduğu gibi sonuçlar tek başına sadece trans yağların hafızada değişikliklere neden olduğunu göstermez ancak hafıza problemlerine yol açan etkenlerden biri olarak trans yağlar görülebilir.” dedi.

Küçük, özellikle fazla miktarda doymuş ve trans yağ içeren ve gerek ambalajları gerekse tatlarıyla çocukların ilgisini çeken minik atıştırmalıkların sağlığı tehdit ettiğini kaydederek, “Bu nedenle çok pratik ve kolay tariflerle çocukların elinin altında olmasını istediğiniz sağlıklı atıştırmalıkları siz hazırlamalısınız.” diye konuştu.

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