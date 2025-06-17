Uzman doktora darp! Bıçakla tehdit edildi

Kaynak: AA
Uzman doktora darp! Bıçakla tehdit edildi

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli doktor yoğun bakımda hayatını kaybeden E.M.’nin oğlu M.M. tarafından darbedilip bıçakla tehdit edildi.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Uzman Doktor Şerif Ahmet Kandemir, yoğun bakımda hayatını kaybeden E.M.’nin oğlu M.M. tarafından darbedilip bıçakla tehdit edildi.

Uşak'ta, doktoru darbedip bıçakla tehdit ettiği öne sürülen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi gören E.M. hayatını kaybetti.

Uzman Doktor Şerif Ahmet Kandemir, ölüm haberini verdiği sırada E.M'nin oğlu M.M. (50) tarafından darbedilip bıçakla tehdit edildi.

Daha sonra hastaneden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, sözlü ve fiziksel saldırıya uğrayan doktorun yere düştüğü daha sonra da bıçakla tehdit edildiği belirtildi.

Açıklamada, konuya dair adli sürecin başlatıldığı kaydedildi.

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