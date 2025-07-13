Uzman doktordan kritik uyarı: Terlemeyle kaybettiğini yerine koy!

Acıbadem Kent Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Nigar Ahmadova, normalin üstünde seyreden hava sıcaklıkları karşısında hekimlerin takip hastalarını uyarma ihtiyacı duyduğunu söyledi. Terlemenin çok olduğu bu sıcak günlerde az su tüketiminin hastaların sıcaktan çok daha fazla etkilenmesine yol açtığını belirten Uzm. Dr. Ahmadova, şöyle konuştu:

SADECE İLAÇ ALIRKEN SU İÇİYORLAR

"Herhangi bir sağlık sorunu olmayanların bile aşırı terlemeye, elektrolit kaybına karşı su tüketimini artırmasını gerektiren günlerden geçiyoruz. Risk grubunda bebekler, yaşlılar, özellikle de kronik hastalıkları, nörolojik hastalıkları olanlar var. Bu sıcak günlerde poliklinik ve acil servislere başvurularda parkinson, demans, epilepsi, inme, multiple skleroz hastalarında artış var. Genel şikayetleri hipotansiyon ( tansiyon düşüklüğü) , buna bağlı bilinç değişikliği, baş dönmesi, halsizlik, bitkinlik. Bunun nedeni de dehidrasyon yani vücudun yeterli sıvıyı kaybetmesi. Eğer kronik hastalar yeterli miktarda sıvı almazsa ortaya ciddi sağlık sorunları çıkabiliyor. Dehidrasyon yetersiz su alımından kaynaklanabileceği gibi ishal, kusma, terleme ve bazı hastalıklar sonucu da gelişebilir. Hastaların anamnezlerini aldığımızda su tüketimlerinin çok az olduğunu, sadece ilaçlarını alırken bir bardak su tükettiklerini öğreniyoruz. Bu çok yetersiz bir miktar. Böyle durumlarda hastaların bilinci uykuya meyilli olduğundan kendi rutin kullandıkları ilaçlarını da alamıyorlar, bu da hastanın durumunun daha da kötüleşmesine neden oluyor. Yeterli su tüketmenin gerekliliği bu sıcaklarda daha da önem kazanıyor. Yaşlı hastaların günde en az 1.5-2 litre su tüketmesini sağlamak gerekiyor. Terlemeyle kaybedilen sıvının yerine koyulması önemli. Yaşlı hastalarımız yeterli su içmiyorsa, bir bebek gibi düşünülmeli ve yakınları tarafından bu ihtiyaçları karşılanmalı"