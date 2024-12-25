Uzman ekonomist 'mucize olur' diyerek açıkladı... Asgari ücretliyi daha kötü günler bekliyor

2024 yılı için Merkez Bankası’nın yıl sonu hedefi 45,28 olarak belirlendi. Ancak, 12 yıllık ortalamaya göre asgari ücretliye zam yapılmadı. Dün Bakan Vedat Işıkhan, asgari ücrete yüzde 30 zam yapılarak 22 bin 104 TL’ye geldiğini açıklamıştı. Enflasyon hedefinin altında olan maaş zammı ise büyük tepki toplamıştı. Ünlü ekonomi yazarı Alaattin Aktaş, ise 2025 yılı için Merkez Bankası’nın enflasyon tahminin tutmayacağının altını çizerek, “yüzde 46’dan yüzde 21’e inilmesi de mucize olur. Ama ekonomide mucizelere pek yer yoktur.” dedi.

AKTAŞ: ENFLASYON TUTARI TUTMAYACAK

Dün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2024 yılı enflasyon tahminini yüzde 44,81’den 45,28’e revize ettiğini açıkladı. 2025 yılı içinse enflasyonu yüzde 21’den yüzde 27’e yükseltildi.

Ünlü ekonomist Alaattin Aktaş, Ekonomim’deki “2025 enflasyon hedefi işte bu nedenlerle tutmayacak!” başlıklı köşe yazısında enflasyon tutarının tutmayacağının altını çizdi. Aktaş, “Ne yazık ki çok zor, hatta olanaksız. Niye mi, başlıca göstergelere bakmak yeter. 2025'te faiz kesinlikle daha düşük olacak ve dolar ile akaryakıttaki artışları bu yılın son sekiz ayındaki düzeyde tutmakta da çok zorlanılacak. Peki şu durumda bu yıl yüzde 46 dolayında beklenen enflasyon nasıl olacak da yüzde 21'lere inecek?” dedi.

“DOLAYISIYLA YÜZDE 46’DAN YÜZDE 21’E İNİLMESİ DE MUCİZE OLUR”

Aktaş, Türkiye’de daha önce hiçbir yıl enflasyonu bir önceki yılın gerçekleşmesinin yarısından daha aşağı inmediğini vurgularken, “Dolayısıyla yüzde 46’dan yüzde 21’e inilmesi de mucize olur. Ama ekonomide mucizelere pek yer yoktur. 2025 enflasyonu yüzde 25’in kesinlikle altına indirilemeyecek.” ifadelerini kullandı.

2025 YILI VATANDAŞI DAHA KÖTÜ GÜNLER BEKLİYOR

Bilindiği üzere Merkez Bankası’nın yüzde 45,28 yıl sonu enflasyon beklentisine göre maaşlara zam yapılmadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, maaş zammı için enflasyonun çok altında olan yüzde 30 oranında artış sağladı. Maaşlar 17 bin 2 TL’den 22 bin 104 TL’ye geldi. Bu noktada 2025 yılında beklenen yüzde 27 enflasyon, uzmanların söylemlerine göre tutmayacak. Aktaş'ın söylemlerine göre enflasyon yukarı çıksa da 2025 yılında maaşlara gelecek zam beklenen enflasyonun altında çıkacağı da bu yılki zamla kesinleşti. 2025 yılında vatandaşı daha kötü günler bekliyor.