Uzman hukukçu Ömer Faruk Eminağaoğlu, CHP kongresi davacılarının "Ankara" oyununa dikkat çekti!

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne Özgür Çelik'in seçildiği 'Kongrenin iptali' talebiyle açılan davada başkan ve yönetimin uzaklaştırma kararı çıkmıştı. Başkanlığa Gürsel Tekin'in ile birlikte çağrı heyeti atanmıştı.CHP İstanbul ise 24 Eylül’de kongreye gitmiş ve Özgür Çelik yeniden başkan seçilmişti. YSK, Çelik’in başkanlığını tanırken, Mahkeme AYM kararını saymayarak durdurma kararı vermişti.

CHP’nin 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 'ihtiyati tedbir' içeren 2 Eylül 2025 tarihli ara kararlarına ilişkin yaptığı itiraz ise sonuçlandı. Mahkeme, CHP’nin 'İhtiyati tedbir' kararına ilişkin tüm itirazların duruşmalı olarak görülmesine hükmetti. Hakim, “istinaf yolunu açıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bugün gerçekleşen duruşmada mahkeme kararı ile CHP’nin 2 il başkanı olmuş oldu. Hem Tekin, hem de Çelik görevi yürütecek. YARSAV eski Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, 2 il başkanından kimin başkanlığının yürürlükte olacağına ilişkin soruya hukukçu olarak Yeniçağ’a değerlendirdi.

Kayyum davasında karar! Gürsel Tekin göreve devam edecek

“YARATILAN TAM BİR KAOS HALİ”

Eminağaoğlu, tedbir kararına karşın istinaf yolunun açık olduğunu söyleyen Eminağaoğlu, görevin kimde olduğunu söyledi. Eminağaoğlu, "YSK kararı uyarınca yapılan olağanüstü kongre ve seçim geçerli ve sonuç doğurur. Tedbir sürüyor, seçilenler görev üstlenemez denilemez. Tedbiren görevlendirilenlerin görevi zaten yeni seçimle son bulacak idi. Bu seçimin olağan veya olağanüstü olmasının önemi yok. İl organlarını yönetim görevi, mazbata aldıkları andan itibaren yeni seçilenlerdedir. Tedbirin süresi, olağanüstü kongre sonrası alınacak mazbata ile bulmuştur. Ancak buna rağmen uzatılan bir tedbir var. Bu durumda tedbir kararının anlamı mahkemenin bu gelişmelere rağmen tedbiri sürdürmesi, tedbirin de devamı anlamına geliyor. Kaldırılmadıkça geçerli bir tedbir var. Sonuçta geçerli ve uygulamada öne çıkan bir tedbir var. Yaratılan tam bir kaos hali."

“BU KARARDA AMAÇLARI BAŞKA”

Bu karardaki amacını söyleyen Eminağaoğlu, Ankara’da gerçekleşen 2 davanın tedbir kararını vermesinin ardından burada davacıların amacının Ankara'daki mahkemeden tedbir talep edebilmek olduğunu söyledi. Eminağaoğlu, şunları dile getirdi:

“İstanbul'da tedbir kararı uyarınca görev yapanların görevi bırakmayıp, tedbir kararına da dayanıp, yapılan seçimle seçilenlere görevi devretmemekteki amaç başka... Burada, Ankara'da 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesinde yapılacak bir sonraki duruşmada, ‘Ankara'daki olağanüstü kurultay seçimleri sonuç doğurmaz’ diyerek, tekrar Ankara'daki mahkemeden tedbir talep edebilmek...”