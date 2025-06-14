Uzman isim 45 gün sonra altının kaç TL olacağını açıkladı. Herkes koşa koşa kuyumcuya gidecek

Altın, güvenli liman olarak değerini korurken, jeopolitik gerilimlerin etkisiyle rekor seviyelere ulaştı. İsrail’in İran’a füze saldırısı sonrası ons altın, 22 Nisan’dan bu yana en yüksek seviye olan 3444 dolara tırmandı. Bugün ise kapalıçarşı'da 3432 dolardan işlem gören ons altın, piyasalarda hareketliliğini sürdürüyor.

Gram altın ise dün 4285 TL’den başlayarak 4373 TL ile tarihi zirvesini gördü. Kapalıçarşı'da gram altın bugün ise alış 4277 satış 4419, çeyrek 7008 alış, 7209 satış, yarım 14016 alış, 14419 satış, tam ise 27946 alış, 28 705 satış fiyatlarından işlem görüyor.

"YÜKSELİŞ SÜRECEK"

Altın piyasaları uzmanı Candaş Atalay, altın fiyatlarındaki yükselişin süreceğini belirtti. Atalay, “Ons altında ilk hedef 3500 dolar, yıl sonunda ise 3700 dolar kritik seviyeler. Gram altında, Merkez Bankası’nın faiz indirim süreciyle birlikte 45 gün içinde 4500 TL’yi aşabiliriz. Ağustos sonrası 5200 TL, yıl sonunda 5500 TL mümkün” dedi.

Alman bankacılık devi Commerzbank, 2025 ve 2026 için altın tahminlerini revize etti. Banka, 2025 yıl sonu ons altın tahminini 3000 dolardan 3400 dolara, 2026 tahminini ise 3600 dolara yükseltti. Ayrıca, ons gümüşün 37 dolar, platinin 1250 dolar, paladyumun ise 1100 dolar olacağı öngörüldü.

Altın fiyatlarındaki yükseliş, küresel belirsizlikler ve faiz indirim beklentileriyle destekleniyor. Uzmanlar, yatırımcıların altına yöneliminin artacağını, bu durumun fiyatları yukarı taşıyacağını vurguluyor.