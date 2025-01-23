Uzman isim 5 ay sonra altında kopacak kıyameti açıkladı. Herkes kuyumculara akın edecek

ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci kez başkanlık koltuğuna oturmasıyla altın piyasasında hareketliliğe neden oldu. Haftaya yükseliş ile başlayan gram altın şu sıralar 3 bin 145 TL’den işlem görüyor.

Ons altın ise 2 bin 690 dolar seviyesinden 2 bin 743 dolar seviyelerinde. Kuyumcu esnafı ise altında yaşanan yükselişin yeni rekorların habercisi olduğunu belirtti. Vatandaşlar ise genelde gram altına talep gösteriyor.

Gram altının haftaya yükseliş ile başladığını ifade eden kuyumcu Nasri Amcalar, “Geçen hafta 3 bin 40 TL seviyesindeydi. Dün ise 3 bin 170 TL’den işlem görüyordu. Bugün ise 3 bin 145 TL. ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık koltuğuna oturduğundan itibaren yükseliş hızlandı diyebiliriz" dedi.

"Hem dolar TL yükseldi hem de ons altında bir yükseliş oldu" diyen Amcalar "Ons altın da bu sene 3 bin dolarları görmeyi bekliyor. Dünyada yaşanan jeopolitik ortam bunu daha da çok tetikleyecektir. Şu an hep altın alan oluyor. Dolar-TL seviyesinde hızlı yükselişler değil, stabil olan yükselişler bekliyoruz" diye konuştu.

Kuyumcu Nasri Amcalar "Gram altında bu sene 6’ncı aydan sonra bir yükseliş bekliyoruz. Gram altında 3 bin 800 TL bandını göreceğimizi düşünüyorum. Piyasalarda şu anda gram altın 3 bin 145 TL, çeyrek altın 5 bin 131 TL, yarım altın 10 bin 261 TL, tam altın ise 20 bin 904 TL’den işlem görüyor. Vatandaşlar genelde gram altına daha çok talep gösteriyor” şeklinde konuştu.