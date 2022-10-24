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Sinop'ta oturur vaziyette gömülmüş bir şekilde keşfedilen mezarların neden böyle gömüldüğünü öğrenince çok şaşıracaksınız

Sinop'taki Balatlar Yapı Topluluğu kazısında ortaya çıkarılan "Piskopos mezarları" defin şekliyle dikkat çekiyor. Kilisede, yarı yatar ve oturur vaziyette defnedilen Hristiyan din adamlarının mezarları için Uzman Sanat Tarihçi Ozan Hetto, bu defin şeklinin, Hristiyanlıkta bilinen ancak bu bölgede yaygın olmayan bir gelenek olduğunu söyledi.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 13:07
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Uzman isim açıkladı: Sinop'ta oturur vaziyette gömülmüş bir şekilde keşfedilen mezarların neden böyle gömüldüğünü öğrenince çok şaşıracaksınız

Sinop'ta oturur vaziyette gömülmüş bir şekilde keşfedilen mezarların neden böyle gömüldüğünü öğrenince çok şaşıracaksınız
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Kentte 2010 yılında başlatılan Balatlar Yapı Topluluğu kazısında, on iki yılda farklı dönemlere ait birçok bulguya ulaşıldı.

AA'nın haberine göre, Balatlar Yapı Topluluğu içindeki Balatlar Kilisesi'nin ise farklı dönemlerde mezarlık olarak kullanıldığı belirlendi.

Kilisede, yarı yatar ve oturur vaziyette defnedilen Hristiyan din adamlarının mezarları, kazının ilk yıllarında ortaya çıkarıldı.

"Piskopos mezarları" olarak adlandırılan alan, oturur vaziyetteki defin şekliyle Karadeniz Bölgesi'nde türünün tek örneği olarak gösteriliyor.



KİMİSİ YARI OTURUR VAZİYETTE KİMİSİ YATAR POZİSYONDA DEFNEDİLMİŞ
Türk Tarih Kurumunda görevli Uzman Sanat Tarihçi Ozan Hetto, AA'ya, "Piskopos mezarları" olarak isimlendirdikleri alanın kutsal kabul edildiği için din adamlarına ayrıldığını, mezarların 18. ve 19. yüzyıl din adamlarına ait olduğunu anlattı.

Hetto, "Buradaki din adamları yarı oturur ya da yatar pozisyonlarda, başlarının arkasına ot yastıklarla, tören kıyafetleriyle, özellikli takılar ve haçlarla, İncillerle defnedilmiş." dedi.

Bu şekilde defnin, Hristiyanlıkta bilinen ancak bu bölgede yaygın olmayan bir gelenek olduğuna dikkati çeken Hetto, Güneydoğu Anadolu'da Süryani manastırlarında koltukta otururken ya da yarı uzanır pozisyonda defnedilmiş din adamları görülebildiğini aktardı.



HZ. İSA, DÜNYAYA GERİ DÖNECEĞİ ZAMAN DAHA HIZLI AYAĞA KALKMALARI İÇİN BÖYLE DEFNEDİLMİŞLER
Karadeniz özelinde bu tür bir mezarın tek olduğunu vurgulayan Hetto, "Hristiyan inancında kıyamet günü Hz. İsa'nın doğudan geleceği, dünyaya geri döndüğü zaman inanan insanlara önderlik eden bu din adamlarının daha hızlı ayağa kalkması, İsa'yı selamlaması ve bu mezarlıkta defnedilen diğer inanan kimselere öncülük etmesi için bu şekilde defin tercih edilmiş ama Karadeniz Bölgesi'nde çok ünik bir özellik." ifadesini kullandı.



ÇIKARILAN HER NESNE TİTİZLİKLE İNCELENİYOR
Hetto, "Piskopos mezarları"ndan çıkarılan ayakkabılar, kıyafetler, tören kıyafetleri, takıların Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi laboratuvarları ve Sinop'ta kurdukları çalışma alanında restorasyon ve konservasyonlarının uzman ekiplerce yapıldığını kaydetti.

Hetto, kazıda çıkan iskeletlerin, Çorum'da Hitit Üniversitesi Antropoloji Bölümü'nde muhafaza edildiğini ve doktora tez çalışması kapsamında incelendiğini sözlerine ekledi.

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