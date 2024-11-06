Uzman isim açıkladı: Stresle başa çıkmanın beş yolu

Uzman doktor, "Derin nefes almak ve nefes egzersizleri yapmak, zihni sakinleştirmenin ve anın içinde kalmak için etkili yollar arasında. Düzenli egzersiz, endorfin salgılanmasını tetikler ve bu da doğal bir mutluluk hormonu. Yürüyüş yapmak, koşmak veya yoga gibi aktiviteler hem fiziksel hem de zihinsel sağlığınız için yararlı" ifadelerini kullandı.

Uzman Dr. Arda Kazım Demirkan, Stres Farkındalık Günü nedeniyle dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Stresin hayatın kaçınılmaz bir parçası olduğunu belirten Uzm. Dr., önemli olanın, stresle sağlıklı bir şekilde başa çıkabilmek olduğunu ifade etti.

Uzm. Dr. Demirkan, stresle mücadele etmek için yapması gerekenlerden bahsetti.

"NEFES EGZERSİZİ UYGULANABİLİR"

Nefes egzersizlerinin önemli olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Demirkan, "Derin nefes almak ve nefes egzersizleri yapmak, zihni sakinleştirmenin ve anın içinde kalmak için etkili yollar arasındadır. Günde birkaç dakikanızı nefes çalışmalarına ayırarak stres seviyenizi düşürebilirsiniz" şeklinde konuştu.

"FİZİKSEL AKTİVİTE TERCİH EDİLEBİLİR"

Fiziksel aktivitenin stresle baş etmede önemli bir etken olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Demirkan, "Düzenli egzersiz, endorfin salgılanmasını tetikler ve bu da doğal bir mutluluk hormonudur. Yürüyüş yapmak, koşmak veya yoga gibi aktiviteler hem fiziksel hem de zihinsel sağlığınız için yararlıdır" diye konuştu.

"SAĞLIKLI BESLENME ÖNEMLİ"

Sağlıklı beslenmenin vücuda faydalı olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Demirkan, "Sağlıklı bir diyet, vücudun stresle mücadele edebilmesi için gerekli yakıtı sağlar. İşlenmiş gıdalardan kaçınarak ve taze meyve, sebze ile tam tahılları diyetinize ekleyerek kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz" açıklamasında bulundu.

"SOSYAL ORTAM BİREYİ OLUMLU ETKİLER"

Sosyal ortamda bulunmanın bireye olumlu etkileri olduğunu dile getiren Uzm. Dr. Demirkan, "Dostlarınızla ve ailenizle zaman geçirmek, duygusal destek sağlar ve stresle başa çıkmada önemli bir rol oynar. Güvendiğiniz kişilerle duygularınızı paylaşmak, yalnız olmadığınızı hissetmenize yardımcı olur" şeklinde konuştu.

"HERKES İÇİN DOĞRU YÖNTEM FARKLIDIR"

Stresle başa çıkmanın birçok yolu olduğunu ve herkes için doğru yöntemin farklı olabileceğini söyleyen Uzm. Dr. Demirkan, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Kendi ihtiyaçlarınıza uygun yöntemleri keşfetmek için zaman ayırın. Unutmayın, stresle başa çıkmak bir maraton gibidir ve kendinize karşı sabırlı ve anlayışlı olmak önemli."