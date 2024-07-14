Uzman isim altın yatırımcılarını uyardı. Çeyrek altın o tarihte rekor kıracak

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Uzman isim altın yatırımcılarını uyardı. Çeyrek altın o tarihte rekor kıracak

İslam Memiş çeyrek altının rekor kıracağı tarihi açıkladı. Bu tarihe dikkat edin.

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