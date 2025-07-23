Uzman isim altının göreceği en yüksek seviyeyi açıkladı

ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, altın piyasası ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. 20 Nisan tarihinden bu yana yatay seyreden altında son beş haftada dik bir yükseliş yaşandığını belirten Eryılmaz, teknik bir düzeltmenin beklendiğine dikkat çekti.

Eryılmaz, "Altın 3.460 dolara kadar çıktı. En büyük neden, Beyaz Saray ile Fed Başkanı Powell arasında yaşanan gerginlik ve AB ile ABD arasındaki gümrük vergisi belirsizliği oldu. Doların zayıflaması da altına destek verdi. İran - İsrail savaşında bile 3435 dolar üzerinde tutunamadı" dedi.

"3.500 DOLARIN AŞILACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Eryılmaz, açıklamalarının devamında şunları söyledi, “Altın 3.500 doların üzerine çıkar mı bilinmez. İran-İsrail savaşında bile 3.435’in üzerinde kalamamıştı. ABD tarifeleri yüzde 50 uygulanır, AB de misilleme yaparsa yükselebilir ama 3.500 doların aşılacağını düşünmüyorum. En fazla bant aralığında hareketi artabilir.”