Uzman isim altının roket gibi fırlayacağı tarihi açıkladı. Alım fırsatının tüyosunu verdi

Altın fiyatlarıyla ilgili önemli açıklamalar yapan uzman İslam Memiş, kısa vadede geri çekilme olabileceğini belirtirken, orta ve uzun vadede altının roket gibi fırlayacağını öngörüyor.

ABD Merkez Bankası'nın yılın ilk faiz kararını alacağı toplantıya sayılı saatler kala, uzman isim İslam Memiş altın fiyatlarıyla ilgili önemli tahminlerde bulundu. Memiş, kısa ve uzun vadede altın fiyatlarının nasıl şekilleneceğini anlatarak, özellikle gram altın ve ons altın için kritik seviyeleri değerlendirdi.

Memiş, kısa vadede ons altının 2.760 dolar seviyesinden işlem gördüğünü belirterek, Ocak ayında beklenenden fazla yükselmesini teknik açıdan satış baskısının geleceğine işaret ettiğini söyledi.

"Bu kadar hızlı yükselmesi arkasında bir sebep olmadan gerçekleşti, bu da fiyatlarda geri çekilme olabileceğini gösteriyor" diyen Memiş, 2.650 dolar seviyesinin altın için önemli bir destek noktası olduğunu belirtti. Bu seviyenin görülmesi halinde yatırımcıların alım fırsatları yaratabileceğini söyledi.

Orta ve uzun vadede ise İslam Memiş, altın fiyatlarının 2.850-3.000 dolar seviyelerine kadar yükselmesini bekliyor. Memiş, "2025 yılına daha yeni başladık. Jeopolitik gelişmeler, Trump’ın söylemleri, küresel ekonomik belirsizlikler gibi faktörler altın fiyatlarını etkilemeye devam edecek. Her ay yeni bir gelişme ile karşılaşabiliriz" şeklinde konuştu.

Memiş, Trump’ın küresel piyasalara etkisinin büyük olacağını ve bunun altın fiyatlarını da etkileyeceğini ifade etti. Ayrıca, Temmuz ayına kadar altının 3.500-3.700 dolar seviyelerine ulaşabileceğini öngören Memiş, yılın ikinci yarısında ise daha yüksek seviyelerin gündeme gelebileceğini belirtti. Özellikle Temmuz sonrasında, 4.000 TL seviyesinin üzerindeki fiyatların altın yatırımcıları için bir kırılma noktası olacağını söyledi.

Yatırımcılar için önerilerini de paylaşan Memiş, "Altın almayı düşünenler için gerilemeler alım fırsatı yaratacak. Orta ve uzun vadede altın, yatırımcılarını koruyacak" dedi.

Altın yatırımcıları, özellikle uzman Memiş'in açıklamaları ışığında, kısa vadeli dalgalanmalara karşı dikkatli olurken, uzun vadede altına güvenerek yatırım yapmayı tercih edebilirler.