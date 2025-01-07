Uzman isim asgari ücrete ek zam için net konuştu. Yüzde 30 zammı nokta atışı bilmişti!

Asgari ücret iktidar tarafından 22 bin 104 TL olarak açıklandı. Fakat asgari ücret beklentilerin altında kaldı. Asgari ücret zammının ardından şimdi de asgari ücrete ek zam olup olmayacağı konuşuluyor.

Ekonomist Doç. Dr. Levent Yılmaz, vatandaşın ek zam beklentisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

ASGARİ ÜCRET ZAMMINI BİLMİŞTİ

Haber Global’de açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Levent Yılmaz, asgari ücretin yüzde 30 olacağını söylediklerini belirterek, “Hiç 35, 40, 50 telaffuz ettik mi, etmedik. Ama 35, 40, 50 telaffuz edenler vardı, sendikalar çıktı 74 bekledi. Ya niye insanların umutlarıyla oynuyorsunuz? Niye gerçek dışı beklenti yaratıyorsunuz? Ben bunun maksatlı olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

"BEN HAZİRAN AYINDA BİR ASGARİ ÜCRET ARTIŞININ OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Haziran ayında asgari ücrete ek zam beklentileri oluşurken konuyla ilgili konuşan Yılmaz, “Beklentileri çok yükseltmemek lazım. Ben Haziran ayında bir asgari ücret artışının olacağını düşünmüyorum. Öyle bir şey olacak olsaydı eğer bu asgari ücret yapılırken, 2025 yılının asgari ücreti yapılırken denirdi ki şimdi yüzde 30 veriyoruz, Haziranda gözden geçireceğiz denilirdi. Böyle bir açıklama var mı? Yok. Ama inanılmaz bir sapma olursa geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi ama enflasyonda ciddi bir sapma var mı? Tam tersine enflasyon beklentileri daha aşağıya gidiyor” ifadelerini kullandı.