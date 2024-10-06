Uzman isim asgari ücrete gelecek zammı açıkladı

Ekonomik kriz ve yüksek enflasyon asgari ücrete yapılan zammı günden güne eritiyor. Enflasyonun altında ezilen asgari ücretli vatandaşlar ocak ayında yapılması beklenen asgari ücret zammını dört gözle bekliyor.

Ekonomist Prof. Dr. Evren Bolgün, asgari ücrete gelebilecek zam oranını Halk Tv canlı yayınına katılarak açıkladı.

"20 İLE 25 ARASINDA BİR ÜCRET ARTIŞI OLACAK”

Asgari ücrete gelecek zammın enflasyona göre belirleneceğini ifade eden Bolgün, "1 Ocak 2025 tarihinden itibaren açıklanacak ve aynı 2024 yılında olduğu gibi tek seferde yapılacak asgari ücret artışı beklenen enflasyona göre yapılacak. O da yüzde 17.5. Bunun üstüne bir miktar iyileştirme refah payı katkı payı vs. gibi paylar gelecektir. Ama ne gelirse gelsin 2025 yılında asgari ücrette yüzde 25’i geçmeyen yüzde 20 ile 25 arasında bir ücret artışı olacak" dedi.