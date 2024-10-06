Uzman isim asgari ücrete gelecek zammı açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Halk TV
Uzman isim asgari ücrete gelecek zammı açıkladı

Ekonomist Prof. Dr. Evren Bolgün, asgari ücrete gelecek zammı Halk Tv canlı yayınına katılarak açıkladı.

Ekonomik kriz ve yüksek enflasyon asgari ücrete yapılan zammı günden güne eritiyor. Enflasyonun altında ezilen asgari ücretli vatandaşlar ocak ayında yapılması beklenen asgari ücret zammını dört gözle bekliyor.

Ekonomist Prof. Dr. Evren Bolgün, asgari ücrete gelebilecek zam oranını Halk Tv canlı yayınına katılarak açıkladı.

para96.jpg

"20 İLE 25 ARASINDA BİR ÜCRET ARTIŞI OLACAK”

Asgari ücrete gelecek zammın enflasyona göre belirleneceğini ifade eden Bolgün, "1 Ocak 2025 tarihinden itibaren açıklanacak ve aynı 2024 yılında olduğu gibi tek seferde yapılacak asgari ücret artışı beklenen enflasyona göre yapılacak. O da yüzde 17.5. Bunun üstüne bir miktar iyileştirme refah payı katkı payı vs. gibi paylar gelecektir. Ama ne gelirse gelsin 2025 yılında asgari ücrette yüzde 25’i geçmeyen yüzde 20 ile 25 arasında bir ücret artışı olacak" dedi.

Son Haberler
Son 1 ayda Türkiye'den İsrail'e 88 gemi gitti, şu anda 4 gemi İsrail yolunda
Son 1 ayda Türkiye'den İsrail'e 88 gemi gitti, şu anda 4 gemi İsrail yolunda
Ayrılmak üzere olduğu eşini silahla yaraladı
Ayrılmak üzere olduğu eşini silahla yaraladı
Gürsel Tekin’den uyuşturucuyla ilgili çarpıcı istatistikler. 17 bin 293 kullanıcıya denetimli serbestlik
Gürsel Tekin’den uyuşturucuyla ilgili çarpıcı istatistikler. 17 bin 293 kullanıcıya denetimli serbestlik
Türkiye'ye silah yağacak. Alman basını duyurdu
Türkiye'ye silah yağacak. Alman basını duyurdu
Selçuk İnan: "Maç gitti geldi ama son anda beraberliği yakaladık"
Selçuk İnan: "Maç gitti geldi ama son anda beraberliği yakaladık"