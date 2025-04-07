Uzman isim asgari ücretle çalışanlara kara haberi verdi. En düşük emekli aylığı tahminini de açıkladı

Türkiye’de emekli ve sabit gelirli milyonlar, yükselen enflasyon karşısında zor günler yaşıyor. Dünya Gazetesi yazarı ve SGK uzmanı Özgür Erdursun, temmuzda en düşük emekli aylığının 16.500 TL civarına ulaşabileceğini öngördü. 2025’in ilk üç ayında TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranları yüzde 10.06’yı bulurken, bu rakam ocak zammının büyük kısmını eritti.

Erdursun, altı aylık enflasyon farkının SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 15-16, memur emeklileri için ise yüzde 12-13 olacağını tahmin ediyor.

Ocak’ta 14.469 TL olan en düşük emekli aylığı, mart itibarıyla alım gücü olarak 13.099 TL’ye geriledi. Asgari ücret ise 22.104 TL’den 20.011 TL’ye düştü. Hükümet, temmuzda asgari ücrete zam yapmayacağını sık sık dile getiriyor.

Bu durum, sabit gelirlileri daha da zorluyor. Martta açlık sınırı 23.615 TL’ye, yoksulluk sınırı ise 76.922 TL’ye ulaştı. Emekli ve çalışanların çoğu açlık sınırının altında kalmış durumda.

Enflasyon farkı, temmuzda emekli maaşlarına yansıyacak. Haziran enflasyonuyla kesin rakamlar ortaya çıkacak. Erdursun, hükümetin ekonomik krize karşı ek düzenleme yapıp yapmayacağının merak edildiğini vurguladı. 2025’te refah payı veya seyyanen zam uygulanmadı, bu da beklentileri artırıyor.

Sabit gelirliler, hükümetin “Gelecek ay daha iyi olacak” söylemlerine alışkın. Ancak temmuz, bu vaatlerin test edileceği bir dönem olacak. Hükümet, fedakarlık mı isteyecek, yoksa iyileştirme mi sunacak?

Uzmanlar, enflasyonun hız kesmediği bir ortamda ek destek olmadan geçimin zorlaştığını belirtiyor. Temmuz zammı, milyonlar için umut ışığı olsa da, ekonomik tabloyu düzeltmeye yetip yetmeyeceği belirsiz.