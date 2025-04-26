Uzman isim büyük İstanbul depremi için tarih verdi! Şiddetini açıkladı

Japon Uzmanı Yoshinori Moriwaki, İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremle alakalı ciddi açıklamalarda bulundu. Moriwaki, İstanbul'un zemini sebebi ile 7 ilçesinin tehlikede olduğunun altını çizerek, beklenen büyük İstanbul depremi için tarih verdi.

İSTANBUL'DA BEKLENEN DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Ekol TV'de açıklamalarda bulunan Moriwaki, Fay hattının Çınarcık'a kadar kırıldığını ifade etti.

Kuzey Sınır Fayı'nda kırılmanın henüz gerçekleşmediğini belirten uzman isim, "Orta Marmara Çukuru için beklemek gerekiyor. 6.2 artçı (öncül) bir depremdi. 7'nin üzerinde de deprem olabilir" ifadelerini kullandı.

"2 AY İÇİNDE OLACAK"

Moriwaki açıklamalarının devamında şunları söyledi, "Silivri gibi yumuşak zeminli bölgelerde dikkatli olunmalı. Avcılar, Büyükçekmece, Esenyurt, Zeytinburnu, Bakırköy ve Fatih’in de zemini yumuşaktır.1 hafta 10 gün bekleyip görmek lazım. Artçılar olacak. Önümüzdeki iki ay içinde bana göre olacak” dedi.