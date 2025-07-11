Uzman isim detayları tek tek açıkladı! Emekli maaşları netleşti

2025 Temmuz ayı itibarıyla milyonlarca emekli için beklenen maaş zammı Meclis’te kabul edilen düzenleme ile resmiyet kazandı. 6 aylık enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından en düşük emekli maaşı yeniden revize edildi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, televizyon programında yaptığı detaylı açıklamalarla zam oranları, ödeme takvimini tek tek değerlendirdi. Zam oranı ve yeni maaş tutarları büyük bir kesimi ilgilendirirken, gözler düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlanacağı tarihe çevrildi.

Emin Yılmaz şöyle konuştu:

Emeklerimize yılda iki defa Ocak ve Temmuz olmak üzere maaş farkları veriliyor. Buradaki maaş farklarında şu an beklenmekte olan Ocakla Haziran ayı enflasyon verisinin haziranda %1.37 çıkmasıyla birlikte %16.67'lik enflasyon kıstası netleşmiş oldu. Buradaki %16.67'lik TÜFE verisi aynı zamanda 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası ile ilgili olan sosyal güvenlik hukukumuz doğrultusunda emeklilerimizin alacağı maaş farklarını da ifade etmiş oluyordu. Yüzde 16.67'lik fark en düşük emekli maaşı olan 14.469 liranın da beraberinde 16.881 liraya yükselmesiyle ve bununla ilgili bir yasal süreç halen devam ediyor. Ayrıca buradaki enflasyonu keza yine memur ve memur emeklisi toplu sözleşme olan 7. dönem toplu sözleşmesinde ilk döneminde 2025'in ilk yarıyılı %6, 2. yarıyılı %5 olmak üzere %16.67'lik enflasyon verisinin kendi içerisinde bir hesaplamayla 1.1 puan olmak üzere daha düşük bir şekilde %15.57 oranında memur ve memur emeklisine maaş farkları eklentisi olmuş oldu. O yüzden en düşük emekli memur emeklisinin maaşı 19.225 liradan 22.669 liraya, evli bir çalışan memurumuz ise 43.729 liradan 50.537 liraya bekar çalışan bir memurumuz 40.417 liradan 46.709 liraya en düşük rakamıyla yükselmiş oldu. Buradaki özellikle %15.57'lik toplu sözleşmeye bağlantılı olarak birçok sosyal yardım da değişmiş oldu.

Keza buradaki sosyal yardımlar 40'ın üzerinde. Bununla ilgili askerlik harçlarından tutun da kıdem tazminatının tavan rakamı da yine %15.57'li kıstasla artmış oldu. Ama burada emeklilerimizin en çok merak ettiği ise emekli maaşı 14.469 liradan sıfır zam riski olduğu için 4 milyon 11 bin kişiyi ilgilendiren bir bölüm var. Buradaki bölümle ilgili de yasal düzenlemede şu an Meclis’ten geçti. İlgili yasamız olan 32 maddelik torba yasanın detayına bakıldığı zaman bazı kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi emeklilik ile ilgili olan kıstası Genel Kurulda geçmiş oldu. Diğer maddelerle ilgili de süreçler devam ediyor. Buradaki süreç bitince devamında Sayın Cumhurbaşkanı imzalamasının ardından Resmi Gazete’de yayınlandığı gün itibariyle yürürlüğe girecek. Peki yetişir mi? 14.469 liralık en düşük emekli maaşının 16.881 liraya aradaki farklarla ilgili işte orada da emekli maaşının yatırıldığı tarihlere bakmamız lazım. Bu tarihlerle ilgili de SSK emeklilerimiz ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağ-Kur emeklilerimiz ise 25'i ile 28'i arasında, memurlarımız da ise ayın ilk haftasında ödemeler yapılıyor. Özellikle SSK, Bağ-Kur emeklisi 17 ile 28 arasında olduğu ve bugün de ayın 11'in olduğu için önümüzde daha bir haftaya yakın bir süreç var. Yasa teklifi Sayın Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanacak. Büyük ihtimalle de bunun yetişeceği kanısındayım.