Uzman isim emekli ve memurun alacağı en düşük zamlı maaşı kuruşu kuruşuna hesapladı

Milyonlarca emekli ve memurun gözü kulağı maaşlara yapılacak olan zamma çevrildi. Yarın 2024 yılı aralık ayı enflasyonunun açıklanması ile beraber 6 aylık enflasyon zammı da belli olacak. Hürriyet yazarı uzman isim Noyan Doğan, emekli ve memurun alacağı zamlı maaşı kuruşu kuruşuna hesapladı. Doğan, “Eğer, zam oranı kadar en düşük emekli aylığı artırılırsa o zaman 14 bin 600 lira olur. En düşük memur emekli aylığı ek ödemesiz 19 bin 858 liraya çıkacak.” dedi.

SON ENFLASYON VERİSİNE GÖZLER ÇEVRİLDİ

21 bin TL seviyelerine gelen açlık sınırı karşısında en zor durumda olanlar emekliler oldu. 12 bin 500 TL ile geçim derdi emeklileri olumsuz etkiledi. Bir nebzede olsa emeklinin gözü şimdiden maaş zammına çevrildi. Emekli maaşlarına gelecek zam oranı ise yarın TÜİK tarafından gelecek son enflasyon verisi ile ortaya çıkacak.

DOĞAN: EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 14 BİN 600 LİRA OLUR

Hürriyet yazarı Noyan Doğan, emekli maaşlarına ilişkin hesaplamalarda bulundu. Doğan, “2024 yılı enflasyonunun yüzde 45 ila 47 arasında olması bekleniyor. Buna göre 6 aylık enflasyon ise yüzde 16.5 ila 17 arasında olacaktır. Buradan yola çıkarak işçi, Bağ-Kur, tarım emeklileri 2025’in ocak ayında maaşlarını yüzde 16.5 ya da yüzde 17 zamlı alacaklar. Eğer, zam oranı kadar en düşük emekli aylığı artırılırsa o zaman 14 bin 600 lira olur.” dedi.

Memur emeklilerini de hesaplayan Doğan, “Toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 6’lık zammın üzerine enflasyon farkı ile birlikte memur emeklileri 2025’in başında maaşlarını yüzde 12 veya yüzde 13 zamlı alacaklar. Böylece yeni senede en düşük memur emekli aylığı ek ödemesiz 19 bin 858 liraya çıkacak.” ifadelerini kullandı.