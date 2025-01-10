Uzman isim emeklileri bekleyen büyük tehlikeyi duyurdu. Olacakları tek tek sıraladı

Türkiye oldukça yaygın bir sigorta dolandırıcılığı... Hemen herkesin çevresinde eşin, dostun iş yerinde sigortalı olan ve fiilen orada çalışmayan birileri vardır. İşte buna sahte sigortalılık deniyor. Ve buna tevessül edenler büyük tehlike altında...

Sosyal güvenlik uzmanı ve Dünya gazetesi yazarı Özgür Erdursun, X (Twitter) hesabı üzerinden sahte sigortalılığın tanımını yaparken, cezasına ilişkin önemli bilgiler verdi.

Özgür Erdursun sahte sigortalılığın tanımını şöyle yaptı: “Bir kişi bir işyerinde gerçekten fiilen çalışmıyorsa SSK'dan emekli olmak için eş, dost, tanıdık yanında kendisini sigortalı olarak gösteriyorsa bunun adı sahte sigortalılıktır.”

Sahte sigortalılık tespit edilirse ne olur?

“Sahte sigortalılık tespit edilirse ne olur” sorusuna ise Özgür Erdursun şöyle yanıt verdi:

* Emekli olmuş kişilerde emeklilik iptal edilir.

* Geriye dönük yasal faizi ile emekli aylıkları kurum tarafından geri istenir.

* Sağlık harcamalının parası da yasal faizi ile kurum tarafından geri istenir.

* Sahte sigortalılık için ödediğiniz paralar size iade edilmez.

SAHTE SİGORTACILIĞA DİKKAT

Sahte sigortalılık konusunda 'dikkatli olun' uyarısı yapan Erdursun, “Hangi tarihte sigortalı olmuş iseniz, o sigorta başlangıcınıza göre SSK-Bağ-Kur-Banka Sandığı-Emekli Sandığı hangisinden nasıl bir yol izleyerek emekli olacağınızı bilmeniz gerekir” açıklamasında bulundu.

Erdursun paylaşımında şu ifadelere de yer verdi:

Bir kişi bir işyerinde gerçekten fiilen çalışmıyorsa SSK'dan emekli olmak için eş, dost, tanıdık yanında kendisini sigortalı olarak gösteriyorsa bunun adı SAHTE SİGORTALILIKTIR.

Sahte sigortalılık tespit edilirse, bu günler silinir.

Emekli olmuş kişilerde emeklilik iptal edilir.

Geriye dönük yasal faizi ile emekli aylıkları kurum tarafından geri istenir.

Sağlık harcamalının parası da yasal faizi ile kurum tarafından geri istenir.

Sahte sigortalılık için ödediğiniz paralar size iade edilmez.

Sahte sigortalılığa dikkat edin.

Kurallara uygun bir şekilde nasıl emekli olacağınızı, eksik günlerinizi nasıl tamamlayacağınızı bilin.

Hangi tarihte sigortalı olmuş iseniz, o sigorta başlangıcınıza göre SSK-Bağ-Kur-Banka Sandığı-Emekli Sandığı hangisinden nasıl bir yol izleyerek emekli olacağınızı bilmeniz gerekir.

Sahte sigortalılık, kendi şirketinde sigortalı olanlar, gün çakışması olanlar, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, Banka Sandığı gibi birkaç statüde çalışanlar, Bağ-Kur günlerini sildirenler, yurt içi, yurt dışı borçlanması yapanlar emeklilik planlamasını doğru yapmalıdırlar. Aksi halde emeklilikleri iptal olabilir ya da emeklilik süreci uzayabilir.