Uzman isim İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın

Altın, İran - İsrail arasında sağlanan ateşkes sonrası bir süredir yükseliş ivmesi yakalayamıyor. Altın fiyatları sakin ekonomi gündemi ile birlikte yatay seyrediyor. "Önümüzdeki dönemde altın nasıl bir seyir yakalayacak? Yeniden yükselişe geçebilecek mi?" gibi soruların yanıtlarını Ekonomist İslam Memiş yanıtladı.

Youtube'da altın ile ilgili açıklamalarda bulunan Ekonomist İslam Memiş; yatırım yapma düşüncesi içinde olan vatandaşa yön verecek tavsiyelerde bulundu.

Memiş, "Piyasalarda iyimser bir gidişat halen devam ediyor. Geçen hafta da iyimserlik vardı. Bu hafta iyimserliğin devam ettiğini gözlemliyoruz. Borsa tarafında pozitif seyir, %4 civarında bir artış var. Döviz kulları stabil. Altının ons fiyatı ve gram fiyatı haftaya tepki alımıyla başladı. Ons altın uluslararası piyasalarda 3 bin 286 dolar, gram altın serbest piyasalarda 4 bin 217 lira seviyesinde şu an itibariyle. Tepki alımı ile birlikte tekrar yükseldi ama tekrar kısa vadeli bir geri çekilme öngördüğümü söyleyebilirim.

"BU GERİ ÇEKİLMELER FIRSAT SUNUYOR"

Ons altın tarafında yine 3 bin 180 dolar destek seviyesi, gram altın tarafında 4 bin 200 lira seviyesinin altında sarkmalar olabilir. Ancak yatırımcısı şuna mutlaka dikkat etmesi lazım; gram altın ve ons altını artık yollarına ayırır ve gram altın artık dolardan destek alarak bu son yılın son alım fırsatlarını sunduğunu ben düşünüyorum. O yüzden 4 bin 200 lira seviyesinin altına sarkmalar, düğün yapacaklar, altın borcu olanlar, altın alımı için fırsat kollayanlar için bir fırsat niteliği taşıyor. Yine yılın son aylarında 4 bin 500 lira hedef konumunda olacak, gene yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. O yüzden gram altın tarafında son 2 haftadır yaşanan bu geri çekilmeler altın yatırımcılarına bir fırsat sunuyor.

ONS ALTINDA GERİ ÇEKİLME TAHMİNİ

Ama bu geri çekilmeler çok da kalıcı olmayabilir. Birkaç hafta içinde bu alım seyrinin tamamlanması gerekiyor. Ancak ons altın tarafında iki ay farklı; orada yılın son aylarında yine 3 bin dolar seviyesine kadar bir geri çekilmenin mümkün olacağını tahmin ediyorum" açıklamasında bulundu.