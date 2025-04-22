SGK uzmanı İsa Karakaş milyonlarca emekliye kara haberi verdi. "Keşke bu sene seçim olsaydı"

SGK Uzmanı İsa Karakaş, memur ve emekli maaşlarına temmuzda yapılacak zammın enflasyonun gerisinde kalacağını belirtti. Karakaş, toplu sözleşme kapsamında memur ve memur emeklilerine yüzde 5’lik zam öngörüldüğünü, buna enflasyon farkının ekleneceğini hatırlattı.

Ocak-şubat döneminde enflasyon farkı yüzde 7,42 olurken, mart verileriyle bu oran yüzde 10,07’ye ulaştı. Toplu sözleşme zammıyla birlikte şu anki artış oranı yüzde 9,02 seviyesinde. Ancak bu, mevcut enflasyon karşısında yetersiz kalıyor.

Karakaş, “Memur ve memur emeklileri, enflasyonun altında maaş artışı ile karşı karşıya” diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti. Nisan, mayıs ve haziran enflasyon verilerinin eklenmesiyle zam oranı netleşecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Temmuz’da altı aylık enflasyon farkını açıklayacak.

VATANDAŞ İSYAN ETTİ

Merkez Bankası’nın 2025 enflasyon tahmini yüzde 24 olsa da Karakaş, üretici fiyatlarındaki yükseliş ve ekonomik göstergeler nedeniyle yıllık enflasyonun yüzde 30’un altına düşmesinin zor olduğunu vurguladı. Bu doğrultuda, temmuz zammının yüzde 13-14 bandında olabileceğini ifade etti.

Zam oranının yanı sıra alım gücü de tartışma konusu. Artan yaşam maliyetleri, gıda ve enerji fiyatlarındaki yükseliş, emeklilerin geçim sıkıntısını derinleştiriyor. Öngörülen zam, ekonomik yükleri hafifletmek için yeterli olmayabilir.

Hükümetin yıllardır kendilerini zam vermediğini belirten bir emekli "Enflasyon farkı verip duruyorlar. Ben çok değil 3 yıl önce asgari ücretin üstünde maaş alıyordum. Şimdi asgari ücretin altında kaldım. Emeklinin geçinebilmesi için seyyanen zam yapılması şart. Ama hükümet seçim olmadığı için yapmaz. Bu sene seçim yapılacak olsa emeklilerin en az yüzde 70 zam alırdı" dedi.