Uzman isim Özgür Erdursun emekliye kara haberi verdi. "Zaman kaybı" diyerek noktayı koydu

Kurban Bayramı yaklaşırken, milyonlarca emekli, dul ve yetim aylığı alan vatandaş bayram ikramiyesine odaklandı. Hükümet, ikramiyenin 4 bin TL olarak haziranın ilk haftasında ödeneceğini duyurdu.

Ancak, ekonomik koşullar ve artan yaşam maliyetleri nedeniyle bu miktar emeklileri tatmin etmiyor. Kamuoyunda ikramiyenin artırılmasına yönelik tartışmalar sürüyor, fakat beklentiler düşük.

UZMANLARDAN SERT ELEŞTİRİ

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, ikramiyenin alım gücünün eridiğini vurguladı. “2018’de ikramiye asgari ücretin yüzde 62,5’ine denk geliyordu, şimdi ise sembolik” diyen Erdursun, enflasyon hesaplamalarına göre ikramiyenin bugün 16 bin TL olması gerektiğini belirtti. Ancak, hükümetin bu seviyelere çıkması beklenmiyor.

KULİSLERDEKİ SÖYLENTİ

Ankara kulislerinde, ikramiyenin 8 bin TL’ye yükseltilebileceği konuşuluyor. Bazı kaynaklar, bu önerinin masada olduğunu ancak henüz resmiyet kazanmadığını ifade ediyor. Hükümetin bütçe kısıtlamaları nedeniyle sembolik bir artışla yetinebileceği de iddialar arasında.

KURBAN İBADETİ ZORLAŞIYOR

Artan gıda ve hayvancılık maliyetleri, 4 bin TL’lik ikramiyeyle kurban kesmeyi neredeyse imkansız hale getirdi. Emekliler, bayramda dini vecibelerini yerine getirmekte her yıl daha fazla zorlanıyor.

Erdursun, ikramiye tartışmalarını “zaman kaybı” olarak nitelendirerek, kalıcı maaş artışlarının öncelik olması gerektiğini savundu.

Erdursun “Hesaplamalara göre bayram ikramiyesi bugün en az 16 bin TL olmalıydı. Ancak hükümetin bu seviyelere çıkması mümkün değil. Hatta kulislerde dillendirilen 500 TL’lik sembolik artışın dahi yapılmayacağını düşünüyorum. Emekli için ikramiye değil, gerçek anlamda geçim sağlayacak düzenli maaş zammı gerekli. Bu sistem umut tacirliğinden öteye geçmiyor. İkramiye konuşmak artık zaman kaybı. Emekliler geçim derdinde, umut tacirliğine gerek yok” dedi.

Hükümetin haziran başında yapacağı açıklama merakla bekleniyor. Ancak mevcut tablo, emeklilerin büyük bir artış umudu taşımaması gerektiğini gösteriyor. İkramiye, ekonomik darboğazda emeklilere nefes aldırmaktan uzak.