Uzman isim uyardı: Altına yatırım yapan enkaz altında kalabilir!

İslam Memiş, küresel piyasalarda herhangi bir kriz, savaş ya da veri akışı olmamasına rağmen ons altının 3.900 dolar seviyesine yaklaşmasını “Ya savaş fiyatlanıyor ya da büyük bir manipülasyon fiyatlaması var” şeklinde nitelendiren Memiş, yatırımcıları dikkatli olmaya çağırdı.

Memiş, “Ortada hiçbir şey yokken 400 dolarlık bir artış gördük. Bu ya savaş fiyatlamasıdır ya da büyük bir manipülasyonun habercisidir. Bu enkazın altında ciddi canlar yanabilir” ifadelerini kullandı. Memiş, “Tabii bahane olarak da şunu söylüyoruz değil mi? Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz indirimleri, küresel ekonomiye dair belirsizlikler, jeopolitik gerilimler. Bunlar küçük başlıklar ama İsrail'in İran'a saldırdığı zaman, Amerika'nın İran'a saldırdığı zaman, Rusya Ukrayna savaşı kızıştığı zaman, ticaret savaşları ayyuka çıktığı zaman hiç bir ayda 400 dolarlık bir artış görmedik” dedi.

“KAZANCIN OLDUĞU HER YERDE VERGİ VARDIR”

Altın fiyatlarındaki yükselişin sistematik bir şekilde yönlendirildiğini öne süren Memiş, yatırımcıların elde ettiği kazancın sistem tarafından vergilendirilerek geri alındığını belirtti. “Kazancın olduğu her yerde vergi vardır. Hem de öyle böyle değil. Bu filmin sonunda göreceğiz ki aslında yatırımcı değil, sistem kazanmış olacak” dedi.

Gram altının son 9 ayda %73, ons altının ise %46 değer kazandığını hatırlatan Memiş, bu kazançların daha da artabileceğini ancak sistemin bu yükselişten zahmetsizce fayda sağladığını belirtti.

“BOŞUNA ZENGİN OLACAĞIM HAYALİ KURMAYIN”

2025 ve 2026 yıllarına dair beklentilerini de paylaşan Memiş, yatırımcıların büyük kazanç hayalleri kurmaması gerektiğini söyledi. “Ajandamızda net bir not var: Kesinlikle yatırımcılar kazanmayacak, sistem kazanacak. Boşuna zengin olacağım hayali kurmayın” diyerek piyasadaki algılara karşı uyarıda bulundu.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.