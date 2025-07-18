Uzman isim uyardı! Bu saatlerde sakın dışarı çıkmayın! Çarpabilir

Tıp dilinde 'Hipertermi' halk dilinde sıcak çarpması olarak biliniyor. Uzman isim sıcak çarpmasını 'vücudun aşırı ısınması sonucu oluşan, acil müdahale gerektiren ciddi bir durum' olarak tanımlarken, sıcak çarpmasının nedenlerini ve alınabilecek önlemlerle ilgili açıklamada bulundu.

Doç. Dr. Güven, "Sıcak çarpmasında vücut kendini serinletemez hale gelir ve organlar zarar görmeye başlar. Sıcak çarpmasının belirtileri 40 derece ve üzeri yüksek ateş, kafada karışıklık, sersemlik- konuşma bozukluğu ya da bayılma, terleyememe veya aşırı terleme, kuru, sıcak ve kırmızı cilt, baş ağrısı, mide bulantısı, hızlı kalp atışı, nefes darlığı, kas krampları veya nöbet geçirme şeklinde sıralanabilir" ifadelerini kullandı.

KALP HASTALARI RİSK ALTINDA

Özellikle 65 yaş üzerindeki yaşlılar, bebekler ve küçük çocuklar, kalp, böbrek ve şeker gibi kronik hastalığı olanlar, tansiyon ya da ruh sağlığı ilaçları olmak üzere ilaç kullananlar, evinde serinleme imkânı olmayanların risk altında olduğunu söyledi. Doç. Dr. Güven, sıcak çarpmasından en fazla kalp ve tansiyon hastaları, diyabet hastaları, ağır ilaç kullananlar, hamileler ve yaşlıların etkilendiğini belirterek "Özellikle ileri yaş grubundaki kişiler, sıcağa karşı daha hassastır. Az terlerler, su içmeyi ihmal edebilirler ya da vücutları ısıyı dışarı atmakta zorlanır" dedi.

İLK MÜDAHALE DOĞRU YAPILMALI

Sıcak çarpmasında ilk müdahalenin önemli olduğunu belirten uzman isim yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

Kişiyi hemen gölgeye ya da serin bir yere taşıyın.

Üzerindeki fazla giysileri çıkarın.

Vücudunu soğutmaya başlayın; soğuk suyla silin, buzla koltuk altı boyun gibi bölgelere kompres yapın.

Bilinci açıksa su içirin ama zorla içirmeyin.

112'yi arayın. Çünkü sıcak çarpması ciddi bir durumdur, mutlaka tıbbi yardım gerekir.

SAAT 11.00-17.00 ARASI DIŞARI ÇIKMAYIN

Aşırı sıcak havalarda alınması gereken önlemlere dikkat çeken Doç. Dr. Güven, şu tavsiyelerde bulundu:

Gün içinde özellikle 11.00–17.00 saatleri arasında dışarı çıkmayın.

Bol, açık renkli ve pamuklu giysiler giyin.

Bol su için, susamayı beklemeyin.

Gölge ya da serin yerlerde kalın, klimayı doğru kullanın.

Spor yapacaksanız sabah erken saatleri tercih edin.

Yaşlı ve yalnız yaşayan yakınlarınızı sık sık kontrol edin.