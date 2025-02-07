Uzman isim uyardı 'Herkes Santaroni'ye odaklandı ama Datça ve Bozburun büyük risk altında'

Santaroni-Amorgos adaları arasındaki deprem aktivitesinin tektonik kaynaklı olduğunu söyleyen Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Semir Över, "Datça ve Bozburun yarımadaları ve civarında deprem riski artmış durumda" diye konuştu.

Ege Denizi’nin orta kesiminde bulunan Santaroni-Amorgos adaları arasındaki sismik hareketlilik hem Yunanistan hem Türkiye tarafında endişe yaratırken Datça ve Bozburun yarımadaları için önemli bir uyarı geldi.

Haberglobal.com.tr'ye konuşan İskenderun Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim üyesi Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Semir Över, "Sismik boşluk olarak nitelendirdiğimiz Datça ve Bozburun yarımadaları ve civarında deprem riski artmış durumda. Herkes, Santaroni-Amorgos hattına odaklanmış durumda ancak Datça, Bozburun yarımadasındaki deprem riski göz ardı edilmemeli" dedi.

"TEKTONİK KAYNAKLI OLDUĞUNU SÖYLEMEK MÜMKÜN DEĞİL"

İki Yunan adasının arasında yaşanan depremleri yorumlayan Prof. Dr. Semir Över, "Meydana gelen depremlerin volkanik veya tektonik kaynaklı olduğunu belirlemek için gaz çıkışı, su ısısının artması gibi durumların belirgin olması gerekir. Ancak bu belirtiler henüz gözlemlenmiş değil. Depremlerin dağılımları ve odak mekanizmaları da son derece önemli. Deprem gözlem istasyonlarının 4 ve daha büyük depremlerin odak çözüm mekanizmasına bakıldığında sarsıntıların, normal fay sistemi ile ilişkili olduğu görülüyor. Bölgedeki, deprem aktivitesinin tektonik kaynaklı olduğu söylemek mümkün" dedi.

TSUNAMİ OLUR

Prof. Dr. Semir Över, Santaroni ve Amorgos'daki depremlerin direkt olarak ülkemize bir etkisi olmaması ile birlikte, büyük bir deprem meydana gelmesi halinde bizim sahillerimizde de şiddetli sarsıntı ve tsunamiye neden olacağını söyledi.

Över diğer yandan Datça ve Bozburun yarımadasını etkileyecek bir depremin de tsunamiye yol açabileceği belirtti.

"DATÇA YARIMADASI GERİLİYOR"

Datça ve Bozburun yarımadasına ilişkin bir çalışma yaptıklarını söyleyen Över "Ege Denizi’nin güneyinde yer alan Helenik Yayı boyunca Afrika levhasının kendine doğru kıvrılarak dalması Ege ve Batı Anadolu’da gerilime neden oluyor. Datça ve Bozburun yarımadalarında yaptığımız saha çalışması (fay kinematik analizi) ve deprem analizi sonucunda bölgenin Pliny-Strabo Zonu boyunca etkin olan Afrika levhasının yitim sürecine bağlı olarak gelişen gerilmesinin etkisi altında olduğunu saptadık." diye konuştu.