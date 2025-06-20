Uzman isim uyardı! Sigara ve alkol kullanımında 'kanser' tehlikesi

Yoğun sigara ve alkol tüketimiyle birlikte ağız içerisinde oluşan ve 2 hafta geçmeyen yaralar, ağız kanserine davetiye çıkarıyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan RTEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Gümrükçü, "Yüksek oranda sigara ve alkol kullanımı ağız kanserine sebep olan etken olduğunu biliyoruz. Özellikle sigara kullanımında çok yaygın görülen alt dudak yaraları, 2 hafta veya çok daha uzun süre geçmeyen yaralar bizi korkutuyor. Bu dokulardan biyopsi alıyoruz. Ve maalesef kanser hücreleriyle karşılaşıyoruz. Ağız kanserini özelliği çok ağrısız ve sinsi ilerlediği için tespit edildiğinde etrafındaki dokulara da sıçramış oluyor. Dolayısıyla tedavi güç hale geliyor. Kişiler şu şekilde teşhis koyabilir. Ağzında geçmeyen inatçı bir yara varsa, bizim için bu süre 15 gündür. 15 günden uzun süre olan inatçı yaralarda biz direkt biyopsi almayı tercih ederiz. Bu şekilde kendilerini takip edebilirler. Dokunu klinik görünümü bize az çok bilgi veriyor. Biz patoloji aldığımızda neyle karşılaşacağımızı yüzde 80 oranında öngörebiliyoruz. Patoloji sonuçları bizi doğrulamış oluyor" şeklinde konuştu.

'ESTETİK, FOKSİYONEL VE PSİKOLOJİK ETKİLERİ OLABİLİR'

Ağız kanserinin çeşitli sorunlara neden olduğunu söyleyen Doç. Dr. Gümrükçü, "Ağız kanseri hem yumuşak hem sert dokuyu tutup, yüz bölgesine yayılabilir. Sadece ağız için düşünmeyelim. Bu durumda etrafındaki sağlık dokuyla birlikte geniş bir şekilde çıkarılması gerekir. Dolayısıyla estetik bir problem yaratabilir. Zaten hasta fonksiyonel bir kayıp yaşıyor. Ağız kanseri hasta üzerinde; estetik, fonksiyonel ve psikolojik etkileri olabilir" dedi.

"ERKEN TEŞHİS ÇOK ŞEYİ ENGELLEYEBİLİYOR'

Kişinin senede 1 veya 2 kere diş hekimine kontrol olması gerektiğini vurgulayan Gümrükçü, "Bunu nasıl önleyebiliriz? Sebep olan alkol, sigara belki de madde kullanımıyla ilgili bilgilendirmeler yapılıp, bu oran düşürülebilir. Veyahut ağız içerisinde bir yara varsa kişi kendinin bilincinde olmalı ve uzun süreli inatçı yaralarda direkt diş hekimine başvurmalıdır. Çünkü erken teşhis çok şeyi engelleyebiliyor. Kişi ağzındaki yaradan haberinde olmayabilir ama 6 ay veya sene de bir kere diş hekimine başvurursa ağız muayenesi yapılmış olur. Hem klinik hem radyografik muayene sonucunda da gerekli tanı konulur" diye konuştu.