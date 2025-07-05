Uzman isim yıl sonu tahminini açıkladı! Altın yatırımcısına kritik uyarı

Piyasa uzmanı İslam Memiş, televizyon programında yaptığı açıklamalarda, özellikle gümüşün yıl sonuna doğru daha avantajlı bir yatırım aracı olabileceğine dikkat çekti. Altının ons fiyatında 3280–3380 dolar bandına işaret eden Memiş, jeopolitik gelişmelere bağlı dalgalanmalara karşı yatırımcıları temkinli olması gerektiğini belirtti. Özellikle Donald Trump’ın Ortadoğu ile ilgili açıklamaları bu hafta kritik bir rol oynayabilir.

İslam Memiş altın ve gümüşü kıyaslayarak, “Yıl sonunda gümüş tarafının daha avantajlı olduğunu düşünüyorum.” diyerek şöyle konuştu:

Altın fiyatları sakin bir seyirde haftayı tamamladı. Dar bir bant aralığına sıkıştı. Bu bant aralığında biraz daha oyalanıyor. Ons altında 3333 dolar seviyesi gibi kritik destek seviyesi var. Bu sakin seyir biraz daha devam edebilir. Yani altın yatırımcısı Temmuz ayında bekleyebilir. Zaten piyasalar bir tatil moduna girdi. Yeni bir aksiyon almıyor. Yatırımcılar, eylül ayına kadar bu sakin seyrin korunmasını bekliyorum. Ama geçen hafta gördüğümüz ve hafta başında altının ons fiyatı ve gram fiyatında gördüğümüz düşüşler vardı. Bunlar da iyi alım fırsatları sundu yatırımcısına. İşte bu fırsatları değerlendiren yatırımcı iyi bir karar verdi. Şimdi önümüzdeki hafta Donald Trump'ın Ortadoğu ile alakalı açıklamalarına odaklandık. Bu tarafta bir barış haberi mesajı olacak mı? Eğer böyle bir olumlu bir pozitif açıklama gelirse ons altın tarafında 3280 dolar destek seviyesi tekrar görülebilir. Ama bu tür bir açıklama gelmezse tekrar Ortadoğu'daki tansiyon biraz daha artarsa yine Kasım ayına kadar yüksek kalan bir ons altın ve gram altın karşımızda olabilir diye tahmin ediyorum. Yine kısa vadede 3280-3380 dolar aralığını ons tarafında takip etmeye devam ediyoruz. Şu an serbest piyasalarda gram altın TL fiyatı 4.275 lira seviyesinde. 4.300 lira seviyesinin üzerinde tutunamadı. Tekrar geriledi. Yine orta ve uzun vadeli yatırımcılar da hem geçen hafta cuma gününü hem pazartesi gününü bir alım fırsatı olarak değerlendirdi. Ortalama maliyetleri de işte 4.205 liraya, 4.204 liraya tekabül ediyor. Burada bir alım fırsatı yakalamıştı yatırımcılar. Tekrar önümüzdeki hafta Trump tarafından olumlu bir açıklama gelirse, gram altın tarafında 4.200 lira seviyesin altına sarkmalar yaşanabilir. Ama bu tür olumlu açıklamalar gelmezse altın fiyatları yine Kasım ayına kadar yükseliş trendinin ben devam edeceğini düşünüyorum. O yüzden geçen hafta cuma günü ve pazartesi günü alım fırsatları verdi. Bunlar da güzel fırsatlardı. Yine ons altın ve gram altın da yukarı yönlü hareketli beklentim devam ettiği için kasım ayına kadar gram altın tarafında yine 4.500 lira seviyesine beklemeye devam edeceğim. Kasım ayında piyasaları tekrar görmek, analiz etmek lazım. İçeride döviz kurları stabil. Dışarıda yüksek tansiyon ve jeopolitik gerilimler biraz daha yerini sessizliğe bıraktı. Biraz daha iyimser fiyatlamalar var. Tatil rehaveti var piyasalarda, eylül ayına kadar bu tatil rehavetinin ben devam edeceğini düşünüyorum.

“GÜMÜŞ TARAFI DAHA AVANTAJLI”

Gümüş ise 36.88 dolar seviyesiyle yine pozitif bir seyirle haftayı tamamladı. Burada gümüşün ons fiyatında hedef noktam 40 dolar seviyesidir. Gümüşün gram fiyatı 47.26 lira seviyesinde burada da hedef seviyem 50 lira seviyesi. Yılın ilk yarısında gümüş altına kıyasla oldukça ucuz kalmıştı. Artık yılın ikinci yarısında bence birincilik muhtemelen gümüşte olacak. Gümüş tarafını yine önemsemeye devam ediyorum ve pozitif bir beklentim devam ediyor. Yıllık bazdaki değerlendirmemizi aralık ayında yapacağız. Yılın şampiyonu altın mı olur, gümüş mü olur? Bu sorunun cevabını aralık ayında hep beraber göreceğiz. Fakat ben gümüş tarafının daha avantajlı olduğunu düşünüyorum.