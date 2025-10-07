Uzman isimden altın uyarısı: Sert bir düşüş yaşanabilir!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altının yıl başından bu yana 2.450 TL artarak %80 oranında yükseldiğini, ons altının ise %51 getiri sağladığını açıkladı. Son iki ayda yaşanan yükselişin teknik analizle açıklanamayacak kadar agresif olduğunu belirten Memiş, yatırımcıların korku ve panikle altına yönelmiş olabileceğini söyledi.

Memiş, yılın son çeyreğinde altın fiyatlarında sert bir düzeltme hareketi yaşanabileceğini ifade ederek, yatırımcıların bu olasılığı göz önünde bulundurarak strateji geliştirmesi gerektiğini belirtti. Memiş, orta ve uzun vadede ise ons altın için 4.250 dolar, gram altın için 6.350–6.500 TL seviyelerinin hala masada olduğunu ifade etti.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş şöyle konuştu:

Şu anda yurtiçi piyasalarda Kapalıçarşı piyasasında gram altın 5.493 lira, ons altın uluslararası piyasalarda 3.958 dolar seviyesinde, Ocak ayından bugüne kadar ne oldu fiyatları ona bakalım. 3.050 lira seviyesine yıla başlayan gram altın 5.500 lira seviyesine kadar yükseldi. Gramın 2.450 lira bir getiri sağladı. Bu da %80'lik bir yükseliş. Ons altın uluslararası piyasalarda 2.623 dolar seviyesine yıla başlamıştı. 3.970 dolar seviyesine kadar yükseldi. Yani 1347 dolarlık bir artış gördük. Bu da %51'lik bir getiri sağlamış oldu. Özellikle son 2 aydır yaşanan bir yükseliş trendini hala korumaya devam ediyor. Altın fiyatlarında o 2026 yılında beklediğimiz rakamların daha yıl bitmeden geldiğini gözlemliyoruz. Özellikle merkez bankalarının ve dünyadaki yatırımcıların altın tarafında yine ağır bir alım yönünde pozisyonu olduğunu gözlemliyoruz. Ancak neden bu kadar yükseldi kısmının sorusu net bir şekilde ortada değil. Sanırım korku ve panikle insanlar bir şekilde altına yöneliyor. Her ne kadar altın fiyatlarında agresif, sağlıksız, teknik olmayan bir yükseliş görsek de yılın son çeyreğine ilişkin yükseliş değil de düşüş yönlü bir beklenti içinde olmanın gerektiğini şahsen düşünüyorum. O yüzden altın fiyatlarında teknik olarak bir düzeltme trendi sert bir şekilde yaşanabilir. Altın yatırımcısı buna göre karar vermeli.

DÜZELTMELER ALIM FIRSATI MI?

Orta ve uzun vadede yükseliş yönlü beklentimizi yine korumaya devam ediyoruz. Ons altın tarafında 4250 dolar, gram altın tarafında 6350-6500 rakamları teknik olarak yine masada durmaya devam edecek. Ancak çok hızlı yükselişler ve sağlıksız yükselişler olduğu için kar satışlarını beklemekte tabii ki fayda var. Yani bu seviyelerden alım yapan orta ve uzun vadede yine zarar etmez gibi duruyor. Ama teknik olarak satışlara bence odaklanmak lazım. Orada sert bir düşüş yaşanabilir.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.