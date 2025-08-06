Uzman isimden aşırı sıcaklar için uyarı: Herkes ciddi risk altında!

Adana'da hava sıcaklıkları 40 dereceyi aştı. Hal böyle olunca kalp hastaları başta olmak üzere birçok kronik hasta aşırı sıcaktan etkilendi. Konuyla ilgili Acıbadem Adana Hastanesi Kardiyovasküler Cerrahi Uzmanı Dr. Utku Alemdaroğlu açıklamalarda bulundu. Dr. Alemdaroğlu, iklim değişikliğinin etkileriyle birlikte sıcakların daha da hissedilir olduğuna değindi.

Dr. Alemdaroğlu açıklamasında, "Kronik hastalığı olan hastalar, mümkün mertebe sıcak saatlerde dışarı çıkmamalı. Bu hastaların işlerini havanın daha serin olduğu sabah ve akşam saatlerinde yapmaları çok önemli. Sıcak havalarla beraber nefes darlığı ve kalp yetmezliği gibi şikayetler giderek artış gösteriyor. Özellikle altta yatan kronik bir hastalığı olan hastalarda bu durum hayatı tehdit edebilir bir hal alıyor. Bu hastaların bol su tüketmeleri, ilaçlarını düzenli kullanmaları, ani tansiyon değişikliklerine karşı dikkatli olmaları ve doktor kontrollerini aksatmamaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"VARİS HASTALARI DA ÇORAPLARINI KULLANMALI"

Varis hastalarının şikayetlerinin de yaz aylarında artış gösterdiğine dikkat çeken Dr. Alemdaroğlu, "Sıcaklarla beraber varis hastalarının şikayetleri de arttı. Yaz aylarında en çok polikliniğimize başvuran hasta gruplarında birisi de, Lipoödem, venöz yetmezlik gibi toplar damar hastalığı olan hastalar. Bu hastaların da diyetlerine, hareketlerine ve kullanabildikleri müddetçe kompresyon çoraplarını kullanmalarına dikkat etmelerini öneriyoruz. Yaz sıcakları damarların genişlemesine ve varise bağlı sıkıntıların saha çok hissedilmesine yol açar. İlaçlar ve çorap, her banyo sonrası bacakların soğuk suyla yıkanması bacaklardaki damarların genişlemesini azalttığı gibi kanın kalbe dönüşünü de hızlandırır. Hastalarda, şişlik ağrı gibi varise bağlı şikayetler azalır" dedi.

Kronik hastalar başta olmak üzere herkesin yeterli sıvı tüketmesi gerektiğine değinen Kardiyovasküler Cerrahi Uzmanı Dr. Utku Alemdaroğlu, daha sonra şunları söyledi: